تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل عامل على يد صديقه واثنين آخرين في العمل في التجمع الخامس.

تحقيقات موسعة في واقعة مقتل عامل بالتجمع الخامس

ترصد المتهم للمجني عليه وانتظره حتى انتهاء العمل، حيث اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

و تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المصانع

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين صحته، وأن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة ضربه بالشومة على الرأس.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه واثنين آخرين يعملون في المصنع بالتجمع الخامس، وخصومة نشأت بينهم أثناء وجودهم في المكان نفسه.

وأضافت التحريات أن سبب الخصومة إلى نزاع حول خصم نصف يوم من أجر المتهم في العمل.

وترصد المتهم للمجني عليه وانتظاره حتى انتهاء العمل، إذ اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط رجال مباحث من ضبط المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سقوط 16 ديلر مخدرات في حملة أمنية بالمحافظات

كما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة

في الشرقية؛ تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين).

وفي البحيرة؛ تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وفي القليوبية؛ جرى ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (2.700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,100 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" - كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض – ميزان حساس – طبنجة – عدد من الطلقات).



وفي الغربية؛ تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى " الهيروين , الآيس "شابو" – سلاح أبيض).

وفي سوهاج؛ تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته (كمية من مخدري "الآيس، الحشيش" – فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار– سلاح أبيض – ميزان حساس).

وفى بنى سويف؛ ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

وفى القاهرة؛ ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر "الهيروين" – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس).

وفي الإسكندرية؛ ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (كمية لمخدري "الحشيش، الهيروين").

وفي منطقة السحر والجمال؛ ضبط عاطل وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وفرد محلى وطلقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.