صحة سوهاج تتابع تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات في ثانى أيام عيد الأضحى

قام الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل مديرية الصحة بسوهاج، يرافقه محمد جلال مدير إدارة العلاقات العامة، ومدحت صبحي عضو المراجعة والحوكمة اليوم الأثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد عدد من المستشفيات شرق وشمال المحافظة، حيث تفقد وكيل المديرية سير العمل بمستشفى أخميم المركزي وتابع تقديم الخدمة الطبية بوحدة الغسيل الكلوي والحضانات وأشاد بتواجد الأطقم الطبية والفنية بالمستشفي وتواجد الدكتور محمود نصر مدير المستشفي على رأس العمل، وتفقد بمستشفي ساقلتة المركزي ولاحظ تغيب 4 أطباء و ممرضتين.

ومن حانبه وجه الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة، بتحويلهم للتحقيق لعدم الإلتزام وتغيبهم دون تصريح

وواصل الدكتور أحمد عبدالكريم متابعته لسير العمل وتفقد مستشفي المراغة المركزي موجهاً برفع مستوي النظافة والإلتزام بالذي الخاص بالأطقم الطبية.

وتفقد مستشفي جهينة المركزي وتابع تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وسير العمل باقسام الإستقبال والطؤاري والحضانات والأشعة والمعمل وبنك الدم والنسا والتوليد، مقدماً شكره للطاقم الطبي وتهانيه بالعيد وحثهم علي حسن معاملة اهالينا من المرضي.

في نفس السياق كثفت عدد من الإدارات بالمديرية مرورها على مستشفيات المحافظة ، حيث قام الدكتور محمد لطفي مدير إدارة الحميات بالمرور على مستشفي حميات سوهاج ومتابعة سير العمل بأقسام المستشفي المختلفة، حيث تم التأكد من سير العمل بوحدة العناية المركزة والإستقبال والطؤاري والغسيل الكلوي، وتم التأكد من انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية والفنية بأماكن عملها.

وتفقد الدكتور وليد العرشي مدير إدارة الرمد بالمديرية، سير العمل وانتظامه بمستشفتي رمد سوهاج و طهطا