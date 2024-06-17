كورنيش النيل لم يجذب أحد.. أعداد محدودة للاحتفال بعيد الأضحى في الأقصر

بسبب الطقس الحار

ترددت أعداد محدودة للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك في ثاني أيامه بالأقصر، على منطقة كورنيش النيل، في سابقة لم تشهدها الأقصر من قبل؛ الأمر الذي يعزي إلى الارتفاع الشديد في حرارة الطقس اليوم الإثنين.

ويشهد كورنيش النيل عادة إقبالا كبيرًا للمواطنين في الأعياد، باعتباره أكبر متنزه في محافظة الأقصر، إلا أن هذا العام تضائل عدد المترددين على الكورنيش؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة؛ مما أدى إلى عزوف المواطنين عن الخروج.

ومن بين عادات أهل الأقصر في الأعياد تأجير اللنشات وعمل جولات في النيل، وسط أجواء من البهجة، الأمر الذي لم يشهده النيل اليوم الإثنين ثاني أيام العيد.

ورصدت الوفد إقبال أعداد قليلة من المحتفلين على كورنيش النيل في الأقصر؛ فيما شهدت ساحة ابو الحجاج كذلك أعدادا قليلة؛ ويرجح البعض زيادة أعداد المحتفلين في المساء بعد غروب الشمس؛ حتى تكون كسرت الشمس حدتها وتنخفض درجات الحرارة في الفترة المسائية.

