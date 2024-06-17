ضبط شخص يدير مجموعات تدعي تسريب امتحانات الثانوية العامة بقنا

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ما تم نشره على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة مجموعات عبر تطبيق "واتس_آب" وإدعائه بقدرته على تسريب إمتحانات الثانوية العامة بمقابل مادى.

وبالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام، تم تحديد وضبط المذكور طالب مقيم بمحافظة قنا، وبحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" ، وإعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت الوفد قد نشرت تقريرا جاء فيه رواج سوق سماعات الغش مع استحداث ميزة التأجير لطلاب بقنا

شهدت أسعار السماعات الخارجية المتطورة والتى يتم زراعتها داخل الأذن او ما يعرف بكارت الفيزا والتى تعد الأكثر استخداما وباتت تعرف بسماعات الغش فى اوساط الطلاب والطالبات، حيث شهدت رواجا كبيراً وارتفاعا فى أسعارها خلال تلك الأيام بمراكز محافظة قنا المختلفة، وذلك بسبب الإقبال عليها من قبل طلاب وطالبات الشهادات الثانوية، مع انطلاق امتحانات الثانوية الازهرية والعامة بالمحافظة .

قال أحد الباعة فضل عدم ذكر اسمه، أن سعر السماعة الواحده قفز من ٢٠٠٠ جنية إلى أن وصل سعرها مؤخراً إلى ما يقرب من ٢٥٠٠ و ٣٠٠٠ جنية للسماعة الوحدة الصينى، كما ارتفع سعر حجارة الشحن من ٣٥ جنيهًا إلى ٥٠ و٧٠ جنيها لحجر الشحن الواحد، معللا ذلك بسبب بدء موسم الامتحانات على حد تعبيره، مع وجود خدمة التأجير الموجودة لدى بعض المحال والتى باتت متخصصة فى تلك الخدمة، وتنتظر الامتحانات بفارغ الصبر، موضحاً انه لا يعمل فيها ويفضل البيع عن التأجير بسبب انشغاله فى بيع باقى البضاعة .

سماعات الغش هى الأخرى كان لها نصيبها فى الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وذلك لترويج لبضاعتها وتسهيل التواصل مع زبائنها، فقد أنتشرت جروبات متخصصة تحمل اسماء لذات المسمى، تعرض سماعات وملحقاتها من حجارة للشحن، بأنواع مختلفة، لبيعها او تاجيرها مع عرض السعر او ترك رقم لتواصل او الاكتفاء بتعليق تم التواصل خاص، فى إشارة لتواصل مع العملاء عن طريق الرسائل الخاصة "ماسينجر" ، دور تلك الجروبات التى لا نعلم مصدرها لم يقف عند هذا الحد، بل وصل إلى عرض تسريب الامتحانات وحلها وإرسالها لمن يرغب، وكذا الضم لجروبات مغلقه نظير مبالغ مالية محدده وفقاً لما ينشره البعض على تلك الجروبات .

"الوفد" التقت مع بعض الطلاب وبعض أولياء الأمور وبحديث ودي علمت ان اقتناء السماعه داخل الامتحان والاعتماد عليها بات مع الطالب مثل الأدوات الكتابية التى لا غنى عنها، مضيفين ان هناك تجار تقوم بتأجير هذه السماعات لطلاب بالمادة والتى تتراوح تكلفتها ما بين ٧٠ و ١٥٠ جنيهًا.

https://www.alwafd.news/5373607?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2wmtmg3I8fa3Do3nHqJ1xmjud1E-3g1jfHrGtNCCr0mlGNjRnoUIM9RKw_aem_AUbcvVOTrhzrwMFju3vKWHz11Nr5Ob_p4zilEMjDiNzDTQjGCvL7nMXSVi_vhuo0iMF1TZkw2cwsc1FKO2XhQRyb

مطالب بتشكيل فرق اشرافية للمرور على لجان امتحانات الثانوية بقنا

طالب عددًا من النخب المثقفه من المهتمين بامتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وامتحانات السنوات الدراسية النهائية بشكل عام، المسؤولين المعنيين، بضرورة تشكيل فرق اشرافية على لجان الامتحانات، يكون دورها مراقبة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى اللجان الامتحانية والتأكد من تطبيقها، ومنع أى تلاعب فى لجان الامتحانات .

وذلك للقضاء على ظاهرة الغش الجماعى التى عانت منها اللجان الامتحانية خلال الأعوام الماضية، وظهرت جليا من خلال عمليات التسريب والمجاميع المرتفعة والمتطابقة فى لجان كثيرة بعينها، وما تبعها من رسوب لغالبية طلاب كليات الطب بمحافظتى قنا وسوهاج على وجه الخصوص.

مضيفين ان إجراءات تجهيز اللجان والاستراحات وغيرها من الاستعدادات التى تقوم بها الإدارات التعليمية، لابد وان لا تغفل الجانب الأساسى من العملية الامتحانية برمتها وهو تأمين اللجان من الداخل ومنع أى شكل من اشكال الغش. بالإضافة لتهيئة كافة سبل الهدوء والراحة لطلاب وطالبات بداخل اللجان الامتحانية.

صادق عبد الستار، أوضح أن ايفاد لجان رقابية يسهم فى الكشف عن أى قصور في العملية التعليمية فى اى لجنة ما ، مضيفاً أنه ليس من المنطق ترك اللجان الامتحانية فى عهدة رئيس اللجنة وحده.

فيما ذكر محمود عبد الحميد، ان على وزارة التربية والتعليم، التعلم من أخطاء الماضى، مطالباً بعودة هيبة امتحانات الثانوية العامة لسابق عهدها، مضيفاً ان تلك المرحلة تعد مرحلة هامة بالنسبة لطالب وللوطن ككل .

داعيا الله بالتوفيق والنجاح لكافة طلاب وطالبات السنوات الدراسية النهائية.