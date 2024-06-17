بحث التعاون بين السفاره الألمانية والجامعية اليابانية

استضافت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) وفداً ألمانياً رفيع المستوى من السفارة الألمانية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والهيئة الألمانية للتبادل العلمى (DAAD).

ضم الوفد كلًا من لورينا موهر، رئيسة قسم العلوم بالسفارة الألمانية فى القاهرة، والدكتور كارستن والبينر، مدير المكتب الإقليمى لل DAAD فى القاهرة، وفاطمة سليمان، نائب مدير المكتب الإقليمى لل DAAD فى القاهرة، وماتياس رويتر من مكتب الـDAAD فى القاهرة، وهدى المحجوب، رئيسة مكتب القاهرة لجامعة برلين الحرة.

وكان فى استقبال الوفد، الدكتور هانى هلال، رئيس مجلس الأمناء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، والدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية والدكتور هاشيموتو شوجى، النائب الأول للشئون الإقليمية والدولية والدكتورسامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، وبحضور لفيف من عمداء الكليات بالجامعة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والهيئة الألمانية للتبادل العلمى. (DAAD).

خلال اللقاء تم تقديم عرض تعريفي حول الجامعة ونشأتها بالتعاون بين حكومتى مصر واليابان كما تم استعراض أهم البرامج الدراسية التى تقدمها كليات الجامعة والمنح الدراسية، وكيفية دعم الجامعة للصناعة كمركز للتميز.

وأكد الدكتور هانى هلال والدكتور عمرو عدلى أهمية التبادل الثقافى ليس فقط داخل الجامعة ولكن كفكرة عامة للشباب.

وفى ختام الزيارة، قام الوفد بجولة تفقدية فى الجامعة زار خلالها، مركز د. أحمد الجوهرى للتميز البحثى وعددًا من معامل الجامعة، بالإضافة إلى مكتبة السفيرة فايزة أبوالنجا المركزية.