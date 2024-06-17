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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الرائد السعودي يضم بيانيتش ويستعد لإعلان الصفقة

بيانيتش على أبواب
بيانيتش على أبواب الرائد السعودي

أصبح نادي الرائد السعودي على بعد خطوة واحدة من التوقيع مع النجم البوسني ميراليم بيانيتش ضمن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الشهير سانتي اونا أن بيانيتش وصل إلى محافظة بالمملكة العربية السعودية بريدة مساء الأمس لمقابلة رئيس نادي الرائد والوصول إلى صيغة اتفاق نهائية.

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وذكرت مصادر سعودية أن نادي الرائد نجح في التوصل لاتفاق نهائي من اللاعب حول قيمة العقد ومدته وكافة التفاصيل، ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

مارسيليا الفرنسي يخطط لضم سعود عبد الحميد

يخطط نادي مارسيليا الفرنسي لضم النجم الدولي السعودي سعود عبد الحميد لاعب فريق الهلال ضمن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة الميدان السعودية اليوم أن نادي مارسيليا الفرنسي يخطط للتوقيع مع سعود عبدالحميد بعد المستويات الخرافية التي قدمها بقميص الهلال والمنتخب السعودي خلال الفترة الأخيرة.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تلقي سعود عبد الحميد أكثر من عرض من نادي أوروبي بالدوريات الفرنسية والإسبانية، إلا أن إدارة الهلال متمسكة بخدمات اللاعب وترفض التفريط فيه.

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