صور| ركوب الخيل.. أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في الأقصر

يظل ركوب الخيل والتسابق به رياضة محببة لدى أهالي الأقصر التي تشتهر بسباقات الخيول بما يعرف بالمرماح، وذلك خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ومولد ابو الحجاج الأقصري؛ وفي الأعياد تحتل رياضة الخيل الصدارة خلال أيام العيد.

في وسط شارع المحطة بمدينة الأقصر، وساحة ابو الحجاج بقلب المدينة، تنتشر الخيول وقد استقلها الأطفال للتجول بشوارع مدينة الشمس، مقابل ثلاثين جنيها للساعة.

محمود صاحب أحد الخيول الموجودة بميدان ابو الحجاج، أوضح أنه يقوم بتأجير حصانه نظير مبلغ رمزي من المال؛ حتى يتسنى للأطفال الاستمتاع بركوب الخيل، وإدخال البهجة على قلوب الصغار.

وأشار إلى أنه يؤجر الحصان نظير عشرة جنيهات لربع الساعة، خلال جولة بشوارع المدينة تمتد من ساحة الميدان مرورا بشارع المحطة والشوارع المجاورة، وعشرين جنيها نظير النصف ساعة، بينما ثلاثين جنيها نظير جولة مقدارها ساعة من الزمن.

يشار إلى أن ساحة ميدان ابو الحجاج بوسط مدينة الأقصر تشهد بدء الاقبال من الأسر والعائلات بعد عصر اليوم، بعد انتهاء ذروة ارتفاع درجة الحرارة، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.