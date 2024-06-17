إصابة فتاة بطلق نارى بسبب خلافات بين والدها وعمها بقنا

تعرضت فتاة لاصابات بالغه بوابل من الأعيرة النارية، عقب تلقيها طلقات نارية من عمها، أراد قتل شقيقه بسبب خلافات الميراث، في قرية السمطا، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بإصابة ربة منزل بطلقات نارية بقرية السمطا بمركز دشنا.

وتبين أن مشاجرة بين والد المجني عليه وعمها بسبب خلافات الميراث أدت إلى محاولة العم قتل شقيقه فأنقذت والدها وألقت بنفسها عليه فأصيبت بطلقات نارية وتقرر نقلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.