وفاة خامس حاج من قنا فى الأراضى المقدسة خلال آدائه مناسك الحج

توفي حاج اليوم الإثنين، خلال أدائه مناسك الحج بالاراضي المقدسة فى المملكة العربية السعودية، ليرتفع بذلك عدد المتوفين من حجاج محافظة قنا بالأراضى إلى 5 حالات من أبناء محافظة قنا مما يؤدون فريضة الحج هذا العام.

حالة الوفاة الخامسة إلى الآن ترجع إلى حاج يدعى حسني بسيوني، من قرية أولاد عمرو، التابعة لمركز قنا، تُوفي اخلال ادائه مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يتم دفنه في المملكة العربية السعودية، حسب وصيته لأسرته قبل سفره للحج.