تردد 1200حالة بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفيات جامعة بني سويف

تفقد الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، ونقيب الأطباء قسم الاستقبال والطوارئ، في أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ للاطمئنان علي حسن سير العمل وتواجد الطاقم الطبي في أماكنهم لسرعة تشخيص الحالات وإسعافهم فقد استقبل قسم الاستقبال والطوارئ عدد 1200 مريض خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبلغ إجمالي عدد الدخول الكلى الذي تم حجزه بالأقسام الداخلية في هذا اليوم " 114 حالة، ووصل عدد الدخول للرعايات المركزة " 36 حالة (3 رعاية الحوادث - 5 الرعاية المركزة - 1 المبتسرين - رعاية الأطفال 3 - رعاية الباطنه 3- 4 رعاية الجراحة - 2 رعاية الصدرية - 3 رعاية العصبية - 8 رعاية القلب - 4 رعاية المتوطنة )

وكان عدد الدخول للأقسام الداخلية " 78 " حاله (2 قسم الأطفال - 6 قسم الباطنه العامة – 13 قسم الجراحة العامة – 2 قسم الحروق – 3 قسم الرمد – 9 قسم العظام – 4 قسم المسالك – 12 قسم جراحة التجميل – 3 قسم جراحة المخ والأعصاب – 4 قسم العصبية – 17 قسم النساء والتوليد ).

وشارك الدكتور عماد البنا الطاقم الطبي وهيئة التمريض والعاملين الفرحة بعيد الأضحى من داخل مستشفيات جامعة بني سويف وحرصه الدائم علي التواجد معهم في مثل هذا اليوم وكان لازم يقول لهم كل سنة وانتم طيبين وبخير انتم فخرا لمستشفيات جامعة بني سويف .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، وتحت إشراف د عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ونقيب الأطباء.

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