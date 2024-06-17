تحرير 14 محضرًا متنوعاً في حملة تموينية بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الإثنين، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حملة مكبرة بشوارع المدينة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والبيئية .

جاء ذلك بحضور أمانى صلاح مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية، والدكتور ناصر سعد بادارة الطب البيطرى بنحع حمادى، وعزت زكريا و ميخائيل قديس مفتشين بادارة تموين نجع حمادى، وعماد أيوب مفتش اغذية بالادارة الصحية، وياسر صادق مسئول الإشغالات بالوحدة المحلية .

وتم المرور على المطاعم والهايبر ماركت ومحال البقالة بالمدينة للاطمئنان على سلامة الأغذية.

حملة اليوم جاءت بالاشتراك مع شئون البيئة والتموين والطب البيطرى والصحه والاشغالات، وأسفرت الحمله عن ضبط مطعم يستخدم لحوم مذبوحة خارج السلخانه، وتم تحريز كيلو ونصف من تلك اللحوم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما تم تحرير عدد 3 محضر نظافة، و6 محاضر أخرى بتهمة عدم حمل شهادة صحية، و 3 محاضر عدم إعلان محضرين بتهمة أشغال طريق.

وجرى التنبية المشدد من قبل اللجنة باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والبيئية والصحية لضمان جودة المنتج المقدم للمواطن النجعاوى.

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أنه لا تهاون فى اى تلاعب يمس المواطن النجعاوى سواء فى الاسعار او جودة وصلاحية السلعة المقدمة له، مضيفاً ان الوحدة المحلية لا تألوا جهداً فى الضرب بيد من حديد على كل يخالف أو يتلاعب بالقانون.

وأشارت أماني صلاح مدير إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه اثناء مرور اللجنة تم رصد مخالفة بيئية، حيث تم تحرير محضر لأحد محال الهايبر ماركت بنجع حمادي لمخالفته قرار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الذى سمح للاهالى والجمعيات الخيرية بالذبح للاضاحى مجانا دون أى رسوم داخل المجازر الحكوميه ضمانا لسلامة اللحوم والحفاظ على سلامة البيئة حيث قام بالذبح بالشارع العام مما أدى لتراكم مخلفات الذبح بالشارع.

وقال عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إنه بناء على تعليمات رئيس المركز بتكثيف الحملات الرقابية على الاسواق خلال ايام عيد الاضحى المبارك بصفة مستمرة، كما انه عند تلقى اى شكوى سواء على الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك او عن طريق الاتصال التليفونى بالوحدة المحلية يتم التحرك الفورى والسريع وذلك تنفيذ لتعليمات، رئيس المركز لفحص الشكوى والعمل على حلها فى اسرع وقت وفى سريه تامه، وفى اطار القوانين والقواعد المنظمة التى تتضمنها حل الشكوى .