إقبال ضعيف على ساحة أبو الحجاج بسبب حرارة الطقس| صور

في ثاني أيام عيد الأضحى..

شهدت ساحة ابو الحجاج بالأقصر، إقبالًا ضعيفًا من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك؛ تزامنًا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة اليوم في الأقصر.

وتعتبر ساحة ابو الحجاج بوسط مدينة الأقصر هي أكبر متنزه يقصده أهالي الأقصر في المناسبات والاحتفالات والأعياد، إذ تحرص رئاسة مدينة الأقصر على تنظيف الساحة وتجهيزها لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى، إلى جانب تجهيزها كمتنزه لتجمع الأسر والعائلات خلال أيام العيد.

وكانت الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمدينة الأقصر قامت بأعمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء وأعمال القص والتهذيب بطريق المطار الرئيسى بدءًا من كوبري المطار وصولا حتى ميدان النافورة، في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي لمدينة الأقصر ومواكبة التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة، وجارِ إستكمال الأعمال.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين وجهود الوحدات المحلية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.