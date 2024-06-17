في ثاني أيام العيد.. إقبال كبير من المواطنين علي شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ محافظة الاسكندرية اقبال كبير من المواطنين والمصطافين والزائرين فى ثانى ايام عيد الاضحى المبارك هربا من ارتفاع درجة الحرارة وذلك بالتزامن مع اجازة العيد التى اعتبرها البعض انها مصيف لهم اجازة اسبوع من العمل كهدية من الحكومة للمواطنين .

توافد المواطنين على شواطئ غرب وشرق المحافظة منذ الصباح الباكر الى جانب وصول رحلات اليوم الواحد الى الشواطئ مع فترة الظهيرة للاستمتاع بمياه البحر ،ورفعت الإدارة الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي للمدينة، والتي تعني أن السباحة آمنة تمامًا، بينما رفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي، والتي تعني أن السباحة مسموح بها ولكن مع الحذر.

فضلا عن استمتاع الأطفال والكبار، بمياه البحر الهادئة، والتي اختفت منها الأمواج، بالإضافة إلى ممارسة الألعاب المائية وركوب البدالات وذلك لعدم وجود أي تيارات مائية بسبب الطقس الحار.

رصدت " الوفد " احتفالات المواطنين بعيد الاضحى بالشواطئ للاستمتاع بمياه البحر ويحرص المواطنون على زيارة كورنيش الإسكندرية، باعتبارها المتنفس السياحي المجاني، حيث يتم قضاء أكبر وقت ممكن للزائرين، ويتناول الزائرون المثلجات والآيس كريم على صخور الكورنيش، مستمتعين بالأمواج الهادرة وبرائحة اليود التي يتميز بها البحر في الإسكندرية.

" العيد حاجة ثانية بعروس البحر "

اكد احمد على بالمعاش بمحافظة البحيرة

العيد فى الاسكندرية حاجة ثانية نحن دائما نستمتع بالعيد هنا اكثر محافظة تشعرى بها بفرحة العيد لدلك دائما احضر انا واسرتى اولادى واحفادى ثانى يوم العيد وهدا العيد مميز لى لان الاجازة اسبوع لدلك قررت انا واولادى ان ناخد هدا الاسبوع مصيف ونحضر جميعا لانه هو الوقت الوحيد الدى نتجمع فيه جميعا باجازة واحدة من العمل فكلنا تجمعنا واخدنا شقة هنا لكى ندهب الى الشاطئ والحدائق وبداءنا اليوم اول ايام الاجازة الاستمتاع بالبحر مع الاكلات الخفيفة العيش باللحمة والبطيخ والتسالى للاحفادى والالعاب المسلية لهم .

وقالت ابتسام السيد ربة منزل بمحافظة دسوق

اسكندرية هى البحر نحن نعمل جمعية طوال العام لكى نحضر الى عروس البحر المتوسط لقضاء المصيف واجازة العيد وهو مصيف على قد الايد وبيفرح اولادنا واحفادنا ويرجعنا بطاقة ايجابية تجدد نشاطنا مرة اخرى ، وانا دائما حريصة كل عام انا احرص الحضور الى الاسكندرية مند ان كان ابناءى اطفال صغار والان مهم متزوجين ومازلنا نحضر جميعا ومعنا احفادى ايضا الدين يعشقون عروس البحر المتوسط وبحرها الدى لم يقاوم .

" ارتفاع نسبة اشغالات الشواطئ "

وقال الدكتور محمد عبد الرازق- رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية- إنه بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة والرقابة على الشواطئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين على كافة الشواطئ، والتى وصلت إلى نسبة إشغالات 80%

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن الشواطئ شهدت انتشار للمفتشين على الشواطئ بالقطاعين الشرقى والغربي ومتابعة سير العمل لإحكام السيطرة والرقابة على الشواطئ، وتم التأكد من رص الشماسى بطريقة متوازية وامتلاء الصفوف الأولى أولا قبل بدء إشغال الصفوف التالية، ونظافة دورات مياه الشواطئ، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، ومتابعة أعمال نظافة مياه الشواطئ وإزالة أى مخلفات، وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم، وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ وتوعية المواطنين بأهمية إلقاء المخلفات داخل صناديق القمامة.

أوضح عبدالرازق، ، أن عدد الزائرين في اليوم الأول تراوح من 250 إلى 350 ألف زائر، متوقعًا أن تتضاعف هذه الأرقام الاثنين ثاني أيام العيد والأيام المتبقية من عطلة عيد الأضحى، نظرًا لطبيعة الأسر المصرية في أيام العيد.

ولفت إلى أنه تم فتح 58 شاطئًا من أصل 65 شاطئًا لاستقبال مرتاديها من الإسكندرية والمحافظات لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الشواطئ في ثاني أيام العيد كانت هادئة، متوقعًا أن تتضاعف الزيارات بدءًا من ساعة الظهيرة.

وأشار الدكتور "عبد الرازق – " رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية – إلى تواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ والمسعفين وعمال الأبراج وكذلك التشديد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد سترة النجاة، والتزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ.

" ارتفاع حجوزات الفنادق 90% "

قال عبدالوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، إن الحجوزات والإشغالات السياحية في الفنادق تراوحت بين 60 إلى 65% في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح، أنه بدءًا من ثاني أيام عيد الأضحى وحتى نهاية عطلة العيد، ترتفع معدلات الإشغال من 85 إلى 90% في بعض الفنادق، فيما تصل النسبة في فنادق ذات الـ3 و4 و5 نجوم إلى 100% .