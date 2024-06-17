محافظ الشرقية تكثيف الجهود لتحسين مستوي الخدمات العامة خلال عيد الأضحي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الجهود علي مدار الساعة وخاصة خلال فترة العطلات الرسمية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف علي اى معوقات او مشكلات طارئة والعمل على حلها علي الفور، ليشعر المواطنين بحجم ما تبذله الدولة لتوفير حياة كريمة لهم .

وشنت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير حملات لمتابعة أعمال النظافة اليومية والتجميل بالمدينة حيث تم رفع السفوحة من المداخل الرئيسية للمدينة مدخل الزقازيق - مدخل فاقوس - مدخل كفر صقر وبخروج سيارات رئاسة المركز لرفع القمامة من داخل الشوارع تم العمل علي رفع تجمعات القمامة والمخلفات من شارع الساحة الشعبية – شارع المدارس - شارع مصطفي كامل - شارع عبدالعزيز علي - شارع الحرية - شارع حمزة - شارع المحلج - شارع المرور - شارع سعد زغلول - شارع الجمعية الزراعية - شارع النقراشي - شارع ابوعوض كذلك رفع التراكمات من الاحياء كفر النجدي - اولاد فضل - شرفة الدوة – البنوية - جزيرة شنن – سوارس - منشأة صالح - العزاوية وكذلك اعمال قسم البساتين وزرع وتقليم الاشجار بمدخل المدينة للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالمرور على إدارة تحسين البيئة للتاكد من سلامة معدات النظافة ورفع كفاءة المنظومة ومتابعة اعمال رفع القمامة من النقطة الوسيطة لمتابعة ونقلها الى المقالب العمومية حرصاً علي صحة وسلامة الجميع و لخلق بيئة صحية ونظيفة.

وقامت رئاسة مدينة صان الحجر بمتابعة النشاط اليومي لأعمال رفع القمامة من الشوارع ورفع مستوى النظافة حيث تم نقل 14 طن من القمامة بمنظومه الجمع المنزلى والشوارع ومتابعة النظافة اليوميه بالاحياء حي الهاويس وحى الثمانية وحى المجلس ، كما تم رفع التجمعات من المنطقة الوسيطة ونقلها الى المقلب العمومي وكذلك مدخل المدينة من جهه المنطقة الاثرية حيث تم رفع السفوحة من على جانبي الطريق وأيضا رى وتهذيب الأشجار و صيانة لعدد من الكشافات المعطلة فى انحاء المدينة على الطرق العمومية و بمدخل المدينة من جهة الجمالية وامام البوابة فقد تم تصليح الكشافات المعطلة وتوصيل الخلية العمومية وانارة المنطقة واستكمال الخط العمومى لمدخل المدينة ورفع النزلات وشد الاسلاك ومراجعة التوصيلات الكهربائية.

وقد قامت رئاسة مركز ومدينة ابو حماد بصيانة المعدات ومتابعة أعمال النظافة بمداخل المدينة حرصا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابعت رئاسة حى أول الزقازيق أعمال النظافه ورفع القمامه وذلك بشارع الفلوجه وشارع فاروق وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع طلعت حرب وشارع المعهد الدينى وشارع النقراشى من أجل توفير مناخ وبيئة صحيه جيده لأهالى ومواطنين حى أول الزقازيق.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس و قسم الإنارة العامة بالمجلس بمتابعة أعمال الإنارة حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع ( الإنتاج - المدخل الرئيسي للمدينة حتى مزلقان الفدادنه - مدخل ومزلقان كفر الحوت - ترعه السماعنه المردومه - منطقة كشك عزبة أم يوسف - المنشيه الجديده - السيد حسين - المنياء - اصلاح كشك مزلقان الفدادنه) وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

وكانت الأجهزة التنفيذية قد كثفت حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة والتجميل وذلك في إطار استعدادات المحافظة للإحتفال بعيد الأضحي المبارك.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الاشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامه وخاصه بمحيط المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة العيد.

وفي هذا الإطار، تواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لرفع تراكمات القمامة من الشوارع فضلاً عن دهان وغسيل البلدورات و الأرصفة ورفع الإشغالات المخالفة من الشوارع لفتحها أمام حركه السيارات وعبور المواطنين لتهيئه الأجواء المناسبه أمام المواطنين والزائرين لقضاء عيد الأضحى في جو يسوده الهدوء.