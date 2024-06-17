بيطرى الشرقية: ذبح الأضاحى داخل المجازر الحكومية بالمجان لعدد 1500 أضحية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري جاهزية المجازر لاستقبال الاضاحي خلال ايام عيد الاضحي المبارك بالمجان، وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة وثلاجات الحفظ بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية مُشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى قيام المديرية بالإشراف الطبى ومتابعة ذبح وتجهيز وتعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية (حياة كريمة - الأورمان - تحيا مصر) بمراكز ومدن المحافظة وذلك بالتعاون مع مدير عام الصحة العامة والمجازر ومدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم و ذلك بالمرور على مجازر (القنايات - بردين- منياالقمح - شلشلمون - الجديدة - ههيا - أولاد صقر - كفر صقر - الإبراهيمية- مشتول السوق - إنشاص الرمل - بلبيس - أبو حماد - القرين)لمتابعة سير العمل داخل المجازر و إستقبال أضاحى المواطنين مجانا والكشف على الأضاحى قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح .

وأشار مدير المديرية أنه تم ذبح عدد ( ١٥٠٠) اضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال أول وثاني ايام عيد الأضحى و تفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري والفرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لتلقي الشكاوي وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك مما يتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، قد أشار إلى قيام المديرية بمتابعة الإستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمراكز ومدن المحافظة و ذلك بتشكيل لجان مشتركة مع (مباحث التموين وشرطة المسطحات والرقابه التموينيه وحماية المستهلك ومجالس المدن) لمحاربة الذبح خارج المجازر والذبح العشوائي ، حيث تم تجهيز ( ١٨ مجزر) يدوي للعمل خلال أيام العيد داخل المحافظه مزوده بعد (٣) أطباء لكل مجزر حد أدنى و قبل الذبح يتم الفحص البيطري للحيوانات وتحديد المقبول منها من عدمه من حيث السن والوزن والجنس ويقبل الحيوان الذكر وزن (٤٠٠) كيلو والأنثى مستبدلة القواطع والمستكمله والخالية من العشر وغير المحمومه ولا توجد عليها أي علامات مرضية وبعد ذلك تتم عملية الذبح طبقاً للسنن الشرعيه للذبح من حيث ذكر اسم الله علي الحيوان قبل الذبح وكذلك ترقيد الحيوان علي جانبه مع مراعاة حدة شفره الذبح وإتقان عملية الذبح وبعد ذلك تتم استكمال عمليات الذبح من سلخ وتجويف وتوقيع الكشف البيطري بعد الذبح والتأكيد علي خلوها من الأمراض من خلال الفحص الدقيق لجميع الاعضاء الحيويه وكذلك لحوم الذبائح ومطابقتها والتأكيد علي صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

و أضاف مدير المديرية أنه يتم تشكيل لجان مشتركة من الطب البيطري وجهاز صحة البيئة لمنع الذبح العشوائي في الشوارع وتحرير محاضر بيئة ضد من يخالف التعليمات و يتم التأكيد للمواطنين علي كيفية اختيار الذبائح من خلال شرائها من مكان موثوق فيه التأكيد علي حيوية الحيوان وسلامته بفحص منطقة الرأس من عيون تكون لامعه براقه لايوجد فيها احتقان او صفار أو تقرحات أو افرازات أو اي إفرازات من الانف وكذلك امتلاء الذبائح وخلوها من اية أمراض.