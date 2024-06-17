تاريخ مواجهات الزمالك والمصري قبل موقعة اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الاثنين، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة من 18 مباراة، وله 7 مباريات مؤجلة، بينما يحتل فريق المصري المركز الثاني برصيد 39 نقطة، من 24 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل 6 وخسر 7 مواجهات.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

التقى الزمالك والمصري في 126 مباراة من قبل في مختلف البطولات، فاز الزمالك في 74 مباراة، بينما فاز المصري في 22، وحسمت نتيجة التعادل 30 مباراة.

وتمكن لاعبو الزمالك من تسجيل 202 هدف في المصري، بينما سجل أبناء الفريق البورسعيدي 94 هدفا في شباك الأبيض، وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز المصري على الزمالك بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعتهما على ستاد برج العرب.

وتواصل شيكابالا مع زملاءه بالفريق وطالبهم ببذل أقصى جهد في مباراة المصري البورسعيدي الليلة لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير الزمالك في عيد الأضحى المبارك.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تنطلق مباراة الزمالك والمصري مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1 ويتولى مهمة التعليق على المباراة مؤمن حسن.

وكان الزمالك قد فاز في مباراته الماضية في الدوري المصري على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف على استاد المقاولون العرب.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا