حملات للنظافة العامة وإزالة التعديات بسنورس في الفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز.

يأتي هذا في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وبحضور المهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، وبالتعاون مع قوات الأمن تم خلالها إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية بلغت 5 قراريط من الأراضي الزراعية، بزمام جمعية سنورس الزراعية بنطاق مدينة سنورس، وتم تسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية بسنورس للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين، مع إستمرار أعمال الرصد والمتابعة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لرصد كافة التعديات وإزالتها بشكل فوري.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

رفع تراكمات القمامة ومخلفات المجازر بمدينة سنورس

وفي سياق آخر قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى، بتنفيذ عدة حملات للنظافة العامة ورفع المخلفات وتراكمات القمامة بمدينة سنورس وقرى المركز تم خلالها رفع 355 طن من القمامة ومخلفات المجازر التي تقوم بذبح الأضاحي بالمجان للمواطنين، بالإضافة إلى رفع 10 أطنان من الأتربة بالشوارع وعلى جانبي طريق بحيرة قارون السياحي.