دفن جثة شخص سقطت به سيارة سوزوكي بترعة المريوطية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة أحد الأشخاص لقى مصرعه إثر سقوطه بسيارة سوزوكي بترعة المريوطية، وصرحت بدفن الجثة عقب الإنتهاء من إعداد تقريرالصفة التشريحية، وكلفت لجنة هندسية لفحص السيارة وإعداد تقرير عن أسباب سقوطها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظورفها وملابساتها.

البداية كانت بتلقي المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد سقوط سيارة سوزوكي في ترعة المريوطية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثة السائق ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر تواصل النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة عامل خردة داخل منور عقار بمنطقة الوراق وبجواره "سرنجة"، حيث صرحت بدفن الجثة عقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي ومعرفة أسباب وفاته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طارق عبد العظيم، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنور عقار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل خردة، بجوارها "سرنجة" بها مواد مخدرة وبإجراء التحريات، تبين أن المتوفي مدمن مواد مخدرة وجرعة مخدرات زائدة هى سبب الوفاة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

فيما تواصل النيابة العامة بالقاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ربة منزل على يد مسجل خطر باستخدام سلاح ناري، بسبب خلافات بينهما في منطقة الشرابية، حيث أمرت بانتدب خبراء الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول للوقوف على ظروفها وملابساتها.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الشرابية، يفيد بورود بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، جثة هامدة إثر إصابتها بطلق ناري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين أن مسجل خطر يدعى حسام وشهرته عشة"، وأنه نشبت مشاجرة بين والدة المجني عليها وتدعى"بسنت محمد"، 19 عامًا، متزوجة ولديها طفلة وبين المتهم، قام على إثرها الأخير بإقتحام حجرة السيدة وأطلق رصاصة على ابنتها وبجوارها طفلتها التي تبلغ من العمر شهرًا، وفر هاربًا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة.