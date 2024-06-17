صندوق مكافحة الإدمان يكشف تفاصيل مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان"

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يقوم بتنفيذ أنشطة وبرامج توعوية مختلفة، خاصة فى فترة المناسبات والأعياد، مشيرا إلى أنه يتم استهداف الأطفال ورفع وعيهم بخطورة التدخين، من خلال تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية، كلها مرتبطة مع أضرار التدخين والمواد المخدرة.

مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان

وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يتم خلال مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان" استهداف تصحيح المفاهيم لدي الشباب ووعيهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة، حيث أن هناك بعض المعتقدات الخاطئة على أن المخدرات تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة، وبالتالي يتم رفع عيونهم علي مدي خطورتها.

تدشين أكبر برنامج وقائي لتوعية الطلاب فى المدارسة

وتابع المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان هو 16023، للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وبسرية تامة، لافتا إلى أنه من اهم المحاور التي يعمل عليها الصندوق هو المحور الوقائي، حيث أنه على مدار الفترة الماضية تم تدشين أكبر برنامج وقائي لتوعية الطلاب فى المدارسة، خاصة الإعدادية والثانوية، لبث فيديوهات توعوية لإبراز رحلة التعاطي والأضرار التي يتعرض لها المتعاطي لتلك المواد المخدرة.