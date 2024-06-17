هل الإجهاد يسرع من ظهور الشعر الأبيض؟ .. طبيبة تكشف الحقيقة

الإجهاد هو حالة نفسية ناتجة عن ضغوطات الحياة الاجتماعية، والمالية، والصحية، والعائلية وغيرها، وهو شعور الشخص بالعجز أمام المتطلبات التي تفوق قدرته، ولعل أحد أكثر التعاريف انتشاراً له هو وصفه على أنه حالة من شعور الشخص بأن المتطلبات المفروض عليه إنجازها تفوق إمكانياته كشخص أو كمجتمع يعيش فيه مما يجعله يعيش بحالة من الخوف.

ولاطالما سمعنا عن المثل "الشيب علامة تدل على الحكمة"، ولكن ماذا لو كان ظهور الشعر الأبيض غير مرتبط بالعمر، بل نتيجة لنمط الحياة وسلوك الشخص؟!.

تشير الدكتورة عايدة غاديغورييفا أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، إلى أن آخر الدراسات في هذا المجال تؤكد أن الإجهاد يمكنه تسريع عملية ظهور الشعر الأبيض (الشيب).

وقد أظهرت نتائج التجارب التي أجراها الباحثون أن الإجهاد خلال بضعة ساعات يؤدي إلى انخفاض نشاط الخلايا الصباغية المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين التي تعطي الشعر لونه الطبيعي.

وتشير الطبيبة، إلى أن الشيب قد يكون مرتبطا بعوامل وراثية أو أمراض محددة، ووفقا لها، يجب أن نتذكر أن الإجهاد هو ظاهرة شخصية، أي ليس جميع الناس معرضين بنفس المستوى لتأثيره، كما أن الإجهاد لا يؤدي إلى الشيب لدى الجميع.