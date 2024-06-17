إيهاب فهمي وزوجته وإسماعيل فرغلي ضيوف برنامج واحد من الناس.. الليلة

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، كلا من الفنان إيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه والفنان إسماعيل فرغلي، في حلقة فنية خاصة خلال سهرة ثاني أيام العيد، وذلك في العاشرة مساء اليوم، الاثنين، ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر شاشة قناة الحياة.

ويتناول اللقاء كشف العديد من الاسرار حول الحياة الخاصة للفنان ايهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه وبداية التعارف بينهما في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، وعلاقتهما ببعض وبخاصة في أيام عيد الاضحي والعيدية.

كما يستضيف الليثي الفنان إسماعيل فرغلي، في فقرة اخرى وحديث من القلب عن ذكرياته مع العيد واول إنسان يهنيه بالعيد، واهم الطقوس التي يحافظ عليها في العيد ، وعلاقته بالموسيقي ، وأدواره الفنية بمسلسل العيلة ، ومسلسل مكتوب عليا والعديد من العمال الفمية الاخري.

يذاع برنامج واحد من الناس في سهرة ثاني أيام عيد الاضحي بقناة الحياة.