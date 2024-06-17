الإثنين 17 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيهاب فهمي وزوجته وإسماعيل فرغلي ضيوف برنامج واحد من الناس.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، كلا من الفنان إيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه والفنان إسماعيل فرغلي، في حلقة فنية خاصة خلال سهرة ثاني أيام العيد، وذلك في العاشرة مساء اليوم، الاثنين، ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر شاشة قناة الحياة. 

ويتناول اللقاء كشف العديد من الاسرار حول الحياة الخاصة للفنان ايهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه  وبداية التعارف بينهما في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، وعلاقتهما ببعض وبخاصة في أيام عيد الاضحي والعيدية.

كما يستضيف الليثي الفنان إسماعيل فرغلي، في فقرة اخرى وحديث من القلب عن ذكرياته مع العيد واول إنسان يهنيه بالعيد، واهم الطقوس التي يحافظ عليها في العيد ، وعلاقته بالموسيقي ، وأدواره الفنية بمسلسل العيلة ، ومسلسل مكتوب عليا والعديد من العمال الفمية الاخري.

يذاع برنامج واحد من الناس في سهرة ثاني أيام عيد الاضحي بقناة الحياة.

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