وفاة طفل صعقًا بالكهرباء أثناء شرب المياه من كولدير في الفيوم

لقي صبى بالفيوم مصرعه،صعقًا بالكهرباء أثناء شرب المياه من مبرد مياه "كولدير"، بمركز ومدينه سنورس بمحافظة الفيوم، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيها بلاغ بإستقبال مستشفى سنورس المركزي، صبي جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة مركز سنورس لمحل الواقعة، وتبين مصرع طفل يدعى، عمر . م .ع .ر ، 11 عاما، مقيم بشارع أحمد شوقي فى مدينة سنورس بالفيوم، صعقه التيار الكهربائي خلال شرب الماء من مبرد "كولدير" بالطريق العام مما نتج عنه وفاته، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتضمن تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة صدمة عصبية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت باستدعاء شهود عيان الواقعة، وسؤال ذويه وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ، والتأكد من عدم وجود أية شبهة جنائية، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى أسرته وتولت التحقيق.