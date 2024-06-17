إصابة 3 عمال وسائق في مشاجرة بالأسلحة النارية بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة 3 عمال برش خرطوش متفرق بالجسم طرف أول وإصابة سائق بجرح رضي بفروة الرأس طرف ثان وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي الجديدة والبلينا المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . ع . ف . ب" 31 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالكتف الأيسر والذراع الأيسر ونجلي عمومته "بدار . ر . ع . ع" 26 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالبطن والذراع الأيمن و"شهاب . ع . ع . ع" 28 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالبطن والذراع الأيمن وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وطرف ثان "محمود . ا . ع . ا" 48 سنة سائق مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس ونجل عمومته "عبد الله . م . ب . ا" 28 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية.





تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول والثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول المشار إليها بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما بسبب خلافات الجيرة .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى طما المركزي ميكانيكي في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابا بطلق ناري بالفخذ الأيسر تعدى عليه عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات على إصلاح سيارة خاصة بالمتهم وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول "كريم . ص . ر . ح" 31 سنة ميكانيكي مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر يقيم بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "أحمد . س . ع . ت" 22 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلاف علي إصلاح سيارة خاصة بالمتهم.





تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.