إصابة شخص في حريق بمطبخ منزله بجرجا

استقبل مستشفى جرجا العام شخصًا حاصلًا على دبلوم صناعي يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بحروق متفرقة بالجسم، أثناء قيامه وزوجته بسكب كمية من المنظفات والبنزين لتنظيف مطبخ منزلهما أثناء تشغيل البوتاجاز، ما أدى لاشتعال النيران وامتدادها لملابسه وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لقسم شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام بوصول "ياسر . ا . ح" 33 سنة حاصل علي دبلوم صناعي مصاباً بحروق متفرقة بالجسم وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة القسم.





انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال المصاب وزوجته "إيمان . ا . ج" 29 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أفادا بأنه أثناء قيامهما بسكب كمية من المنظفات والبنزين لتنظيف مطبخ المنزل في وجود مصدر حراري عبارة عن بوتاجاز مشتعل ما أدى لاشتعال النيران وامتداها لملابس المصاب وحدوث إصابته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.





وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق نتج عنه وفاة طفلة في الحادية عشرة من عمرها وإصابة والدها قائد السيارة باشتباه كسر بالساق اليسرى ووالدتها باشتباه ما بعد الإرتجاج ووأشقائها الثلاث باشتباه كسور متفرقة بالجسم جميعهم يقيمون بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.





انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "محمد . ص . ع . ح" 44 تاجر يقيم دائرة مركز البلينا بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلي إنحرافها وإنقلابها على جانب الطريق.





نتج عن الحادث وفاة نجلة قائد السيارة الطفلة "زينب . م . ص" 11 طالبة تقيم بذات الناحية وتم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزي وإصابة كل من :- قائد السيارة باشتباه كسر بالساق اليسري وزوجته "بخيتة . ت . ا . ا" 33 سنة ربة منزل باشتباه ما بعد الإرتجاج وأنجاله "أحمد . م . ص . ع" 4 سنوات باشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالساق اليسري و"روضة . م . ص . ع" 7 سنوات باشتباه نزيف بالمخ و"صبري . م . ص . ع" 10 سنوات باشتباه كسر بالجمجمة وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.





وبسؤال شقيق قائد السيارة "أحمد . ص . ع" 42 سنة تاجر يقيم بمحافظة الجيزة قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.





تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.