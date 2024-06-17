تين هاج يهاجم ساوثجيت: أداء إنجلترا كان سيئا

أنتقد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بسبب أداء الأسود الثلاثة في المباراة أمام صربيا في بطولة اليورو.

وفاز منتخب إنجلترا بهدف نظيف على صربيا، بأقدام بيلينجهام لكن تراجع مستوى المنتخب الإنجليزي بشكل كبير وقادت صربيا تسجل هدف التعادل.

قال تين هاج في تصريحاته لوسائل الإعلام الهولندية: بصراحة، منتخب انجلترا كان سيء للغاية اليوم، كان المنتخب الإنجليزي من يعود للدفاع وصربيا هي التي كانت تهاجم.

وواصل: إنجلترا كانت تلعب بشكلٍ سلبي للغاية، في الواقع رأيتهم يتراجعون، لقد جعلوا صربيا تقترب منهم.

وأشار تين هاج: هذه رؤية مدرب، لقد تقدموا 1-0 ثم قرر المدرب المخاطرة و التراجع و الاعتماد بشكلٍ كامل على الهدف في اللحظات الأخيرة.

وأنتصر منتخب إنجلترا بصعوبة على صربيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم أوروبا.

أحرز هدف المباراة الوحيد جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا، بعد كرة عرضية، استقبلها اللاعب رأسية سكنت شباك منتخب صربيا، ليحقق الأسود الثلاثة الفوز والثلاث نقاط الأولى في بداية مشوارهم الأوروبي.

نجخ منتخب إنجلترا في تحقيق الثلاث نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة الثالثة مستغلا تعادل سلوفينيا والدنمارك، فيما تأتي صربيا متذيلة المجموعة دون نقاط.

وكان منتخب الدنمارك لعب مع سلوفينيا اليوم الأحد وتعادل المنتخبين بهدف لكلاهما، ليحصد كل منها نقطة وحيدة في المجموعة الثالثة.

يلتقي منتخب إنجلترا مع الدنمارك يوم الخميس المقبل، فيما يلتقي منتخب صربيا مع سلوفينيا في نفس اليوم .