المواطنين يتوافدون على مراكز شباب القليوبية احتفالا بعيد الأضحى المبارك

ضمن مبادرة "العيد أحلى"..

شهدت مراكز شباب القليوبية، اقبالا كبيرا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الاضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية ومهرجانات وكرنفالات فنية وألعاب ترويحية وملاهي، عروض فنون شعبية وهدايا وجوائز للمشاركين فى الأنشطة خلال فاعليات اليوم الأول من مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة، ويتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

جاءت احتفالات مراكز شباب القليوبية، من خلال فتح أبواب جميع مراكز الشباب أمام المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، أعقبها تردد الاعضاء والأطفال والأسر على مراكز الشباب للاستفادة من الإمكانات والخدمات المتاحة وممارسة الأنشطة، بالإضافة إلى تنفيذ احتفالات مركزية بمراكز شباب المدن والقري التى تحظى بكثافة سكانية وإقبال متزايد من المواطنين، ويشارك فى تنفيذ الاحتفالات فرق مراكز الفنون بإدارة الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال تقديم فقرات الفنون الشعبية والتنورة والموسيقى والكورال، ومشاركة فرق الجوالة والجوالات وأندية التطوع فى تنظيم المترددين وتنفيذ مسابقات وأنشطة ترويحية، وتستمر فعاليات مبادرة العيد أحلى على مدار اجازة العيد .

وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراكز شباب القليوبية أعدت برنامج شامل لاحتفالات العيد يشمل جميع انحاء المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الاضحى المبارك، وإتاحة إمكانات المراكز للجمهور، وتتنوع الانشطة والخدمات ما بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وفنية وهدايا للأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بمراكز الشباب، كافتيريات، مطاعم ،صالات تنس الطاولة ،بلياردو،ألعاب الإلكترونية وحمامات السباحة .

وأضاف الصبروط، أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية قد أطلقت 3 مبادرات جديدة على هامش احتفالات وزارة الشباب والرياضة بالعيد من خلال مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب.

وأطلقت القليوبية مبادرة عيد وأكسب، والصوت الذهبي، واجمل لقطة ،ويستمر تنفيذ مبادرة العيد أحلى طوال ايام العيد استمرارا لما حققته من نجاح كبير فى الاعوام السابقة من استقبال ملايين المواطنين من مختلف المراحل السنية على مستوى الجمهورية للاستفادة من البرامج والخدمات والدور المجتمعى الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة من خلال رؤية واستراتيجية والوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب والأسرة المصرية.

جدير بالذكر أن مراكز شباب القليوبية فتحت أبوابها للمواطنين والاعضاء اعتبارا من استقبال آلاف المواطنين لأداء صلاة العيد، وتستمر المراكز فى فتح ابوابها امام المواطنين وتأتي هذه الأنشطة والفاعليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية .