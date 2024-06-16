مي سليم تتألق بصحية البليسية

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت مي سليم بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، بدون أكمام، صمم من قماش الساتان الناعم بصحية البليسية.

واكملت رقي إطلالتها بالمجوهرات الذهبية المرصعه بالأحجار الكريمة.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر لافته على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع مع عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

مي سليم

يذكر أن آخر أعمال مي سليم فيلم بنقدر ظروفك الذي يعرض حاليًا في السينمات، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.

مي سليم

ولدت في ابو ظبي في الإمارات العربية المتحدة من أب فلسطيني وأم لبنانية، وهي شقيقة الفنانة ميس حمدان والإعلامية دانا حمدان، درست إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية. وفي نوفمبر 2010 عُقد قرانها على رجل الأعمال المصري «علي الرفاعي»[3] وفي أكتوبر 2011 أنجبت طفلتها الأولى «لي لي»[3] انفصلت عن زواجها بعام 2012. وفي عام 2018 تزوجت من الممثل «وليد فواز»، لكن تلك الزيجة لم تستمر سوى شهر واحد فقط.[4]

الحياة الفنية

عملت كموديل في الكليبات الغنائية في بداياتها الفنية، مثل كليب «عيني» لهشام عباس وحميد الشاعري، وقدمت منذ بداية مشوارها الفني ثلاث ألبومات منها: «قلبي بيحلم» وهو أول ألبوم غنائي تقدمه ثم ألبوم «إحلوت الأيام»، ثم ألبوم «لينا كلام بعدين» وقدمت كليب «طال» من إخراج رامي محمد، وقدمت كذلك أغنية «أكيد في مصر» وأغنية «هو ده» التي تم تصويرها أيضا في لبنان، بالإضافة إلي أغنية «أحسن ناس» مع المغني محمود العسيلي ثم أغنية «سيبه» ثم أغنية «مين الي قلك عني» وأيضاً أغنية «سكتالو»، اتجهت بالفترة الأخيرة إلى مجال التمثيل في السينما والتلفزيون في مصر وعملت بأدوار عدة، كما شاركت شقيقاتها ميس ودانا تقديم برنامج التوك شو «حساء الأخوات» على شبكة أو إس إن عام 2012.