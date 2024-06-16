ساحات طور سيناء وشرم الشيخ تحتفل بعيد الأضحى المبارك

حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على التواجد وسط المواطنين في تلك الاحتفالات بساحات مدن طور سيناء، وشرم الشيخ، وتوزيع العيدية على كافة الأطفال المتواجدين مع ذويهم لمشاهدة الاحتفالات، والذين تسارعوا للحصول على العيدية.

وقال إنه جرى التنسيق بين المحافظة وفرقة الثقافة، لوضع برنامج ترفيهي يتضمن كافة الفعاليات الغنائية والاستعراضية والترفيهية بكافة الساحات والميادين، احتفالًا بمناسبة عيد الأضحى، ورفع الأعلام المصرية لترفرف في السماء احتفالًا بهذه الذكرى التي يؤكد على إرادة الشعب المصري، وعزيمته القوية في التغيير.

الإستاد الرياضي بمدينة طور سيناء..

وفي سياق أخر - أدى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، صلاة الأضحى المبارك وسط آلاف المواطنين بساحة الإستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، ومشايخ وأئمة الأوقاف، وعواقل ومشايخ القبائل البدوية.

ووجه محافظ جنوب سيناء التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية عامة وشعب جنوب سيناء خاصة، وأشاد بجهود الشرطة والمرور والأوقاف بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في تنظيم صلاة العيد على مستوى مدن المحافظة.