أسعار صرف الدولار الأمريكي في التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 16 يونيو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

وجاء سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري في آخر تحديث له مستقرا وسجل نحو 47.63 جنيه للشراء و46.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار واليورو اليوم الأحد أول أيام عيد الاضحى المبارك

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

جاء سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي مرتفعا بنحو قرشين عند 47.66 جنيه للشراء 47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 47.64 جنيه للشراء 47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك cib

سجل سعر الدولار اليوم في بنك cib نحو 47.7 جنيه للشراء 47.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية

ناهز سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.66 جنيه للشراء 47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار في بنك البركة إلى 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع

وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

الدولار مستقر قبيل اختبار التضخم في أميركا والين يتراجع

الدولار

حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو ويتجه لتسجيل أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين اليوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة وتوقعات جديدة لأسعار الفائدة الأميركية غداً الأربعاء.

وأضاف الدولار 0.15% ليتداول عند 157.275 ين بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثالث من يونيو عند 157.335.

واستقر اليورو عند 1.076825 دولار، بعدما تراجع إلى 1.0733 دولار أمس الاثنين، وهو أقل مستوى منذ التاسع من مايو/أيار، بعد مكاسب أحرزها اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي ودفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدعوة لعقد انتخابات تشريعية مبكرة.

كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.27355 دولار، بحسب موقع الاسواق العربية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 105.12 بعد وصوله إلى 105.39 أمس الاثنين لأول مرة منذ 14 مايو.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم أن يتراجع التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 0.1% من 0.3% في مايو على أساس سنوي، وأن تستقر ضغوط التضخم الأساسية عند 0.3% على أساس شهري.

ولا تتوقع الأسواق إعلان تغيير في السياسة النقدية الأميركية في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأميركية الذي يستمر يومين وينتهي غدا الأربعاء، لكن صناع السياسات سيوضحون التوقعات الاقتصادية المحدثة، وكذلك توقعات آفاق أسعار الفائدة.