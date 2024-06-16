لضيافة عيد الأضحى| حضري سموذي المانجو المنعش

سموذي المانجو خيارًا مثاليًا لإضفاء لمسة من الانتعاش والحيوية على جلسات الضيافة، فهو ليس فقط مشروبًا لذيذًا ومغذيًا ومنعشًا، بل يعكس أيضًا طابعا استوائيا مميزا، تمتعوا بمزيج النكهات اللذيذة للمانجو الطازجة مع عبق الحليب والعسل، واستمتعوا بتجربة شهية لا تُنسى تضيف لمسة من البهجة إلى أجواء العيد، ودعوا سموذي المانجو يكون جزءًا من احتفالاتكم ولحظاتكم الجميلة في هذه المناسبة المباركة.





سموذي المانجو

طريقة عمل سموذي المانجو لضيافة عيد الأضحى

المكونات

- مانجو مقطعة إلى قطع صغيرة (مجمدة أو طازجة)

- حليب (يمكن استخدام الحليب العادي أو حليب جوز الهند لمذاق مميّز)

- عسل أو سكر حسب الرغبة

- ثلج (اختياري)





طريقة التحضير

1. ضع قطع المانجو في الخلاط الكهربائي.

2. أضف كمية مناسبة من الحليب. يمكنك تحديد كمية الحليب حسب رغبتك في كثافة السموذي.

3. أضف العسل أو السكر حسب الذوق.

4. إذا أردت سموذي مثلج، أضف بعض الثلج.

5. اخلط المكونات جيدًا في الخلاط حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس.

6. قم بتذوق السموذي وضبط السكر أو العسل حسب الحاجة.

7. قدم السموذي في أكواب التقديم.

8. يمكنك تزيين السموذي بشرائح من المانجو أو بشرائح الفواكه الأخرى.

استمتع بسموذي المانجو المنعش واللذيذ مع ضيوفك في عيد الأضحى.