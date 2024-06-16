عصام السقا يحتفل بالعيد فى بلدته ومحبوه يلتفون حوله

احتفل النجم عصام السقا بعيد الأضحي فى بلدته وسط أهله، وعقب أداء صلاة العيد التف حوله الشباب من أهل بلدته لالتقاط الصور التذكارية معه.

وشارك النجم عصام السقا الفترة الأخيرة في رمضان من خلال مسلسل "صدفة" وهو من بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من: خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"

حيث تظهر النجمة ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.





شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، وذلك بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

وكانت آخر أعمال النجم عصام السقا في السينما هو فيلم "الإسكندراني" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.