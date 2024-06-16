وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد المستشفي العام في أول أيام عيد الأضحى

قام الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بجولة تفقدية داخل المستشفي العام في أول أيام عيد الأضحى.

شملت الجولة المرور علي جميع أقسام المستشفي للتأكد من انتظام سير العمل ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفي.

بدأت الجولة بتفقد قسم الاستقبال بمستشفى كفرالشيخ العام والتأكد من توافر جميع فرق المستشفى على مدار الساعة خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى أنه تفقد أيضاً الأقسام الداخلية والحضان .

ووجه بضرورة الاهتمام بالمرضى ورفع جودة الخدمة المقدمة.

وفي ختام الجولة أكد وكيل الوزارة على أهمية الاستعداد الكامل لاستقبال أي حالات طارئة خلال أيام العيد، مشدداً على ضرورة توفير أفضل رعاية صحية للمرضى والمواطنين،

وفي سياق متصل هنأ وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ جميع العاملين بالمستشفى بعيد الأضحى المبارك، كما احتفل بالعيد المبارك مع أطفال وأهالي غزة الموجودين بالمستشفى العام .

وأكد على استمرار المتابعات الميدانية له، ولفرق إشراف مديرية الصحة على جميع منافذ تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وللاخوه الفلسطينين فى المستشفى كفر الشيخ العام وباقى المستشفيات .

واستمرار المتابعة الميدانية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.