العيد فرحة ملايين المصريين فى القاهرة و المحافظات يؤدون صلاة عيد الأضحى

أدى ملايين المصريين صلاة عيد الأضحى فى المساجد والساحات الكبرى على مستوى الجمهورية، فى أجواء احتفالية وروحانية، حيث حرصت الأسر على اصطحاب أبنائها لمشاركتهم فرحة العيد.

وأدى المحافظين ونوابهم صلاة عيد الأضحى وسط حشود المصلين، وتقديم التهنئة بحلول العيد، كما قاموا بجولات ميدانية عقب الصلاة على عدد من دور الأيتام والمسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة والهدايا والورود بمناسبة العيد ورسم البهجة والفرحة على وجوههم، كما استقبل المحافظون عددا كبيرا من المهنئين من مختلف طوائف المحافظات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأكد المحافظون اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة فى جميع القطاعات الخدمية، مؤكدين هدوء الأوضاع واستقرارها فى المحافظات وخروج المواطنين للاستمتاع بأجواء احتفالات العيد.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف، من خلال المتابعة المستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية، أنه لم يتم رصد أى مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.



القاهرة الكبرى

فى القاهرة الكبرى، شهدت ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين استقبال الآلاف من المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث حرصت الأسر على اصطحاب الأبناء، فيما شهدت الساحة تجمعات الأصدقاء والأهل فى مشاركة فرحة العيد.

وقام الأهالى بتوزيع الهدايا على الأطفال، كمظهر من مظاهر الفرحة والبهجة، والمشاركة بتوزيع الحلوى على الأطفال والمصليين.

وفى المناطق المجاورة لمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، قام بعض الأهالى بذبح الأضاحى بعد صلاة العيد مباشرة وسط إقبال كبير من المحتاجين للحصول على نصيبهم من التوزيع، كان هناك تواجد كبير من المارة لمشاهدة الذبح للأضحية.

وفى مدينة بدر بالقاهرة أدى الآلاف صلاة عيد الأضحى فى ساحة حى النرجس وسط أجواء مبهجة يملؤها الفرح والسرور.

وتواجد رجال الشرطة وفرق الحماية المدنية ورجال الإسعاف، فى محيط المصلى تحسبا لأى طوارئ وتنظيم حركة السير والمرور ومنع الازدحام وتأمين المصلين أثناء وبعد أداء صلاة العيد.

وقد شارك فى تنظيم صلاة عيد الأضحى بمدينة بدر، شباب مجلس أمناء بدر والذين صنعوا وقدموا مهرجان السعادة للأهالى بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024.

وانتشرت فى محيط المصلى مهرجانات العرائس وتوزيع البلالين والتلوين على الوجوه وعربات الحلوى والعصائر المجانية، تحت رعاية مجلس أمناء مدينة بدر، بينما خلت باقى شوارع المدينة فى مختلف الأحياء من الأهالى فى الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد بسبب درجات الحرارة.

وفى حلوان قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى بدر الجامعى خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن قسم الاستقبال والطوارئ يعمل على مدار الـ24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على توافر كافة المستلزمات للرعايات والعنايات المركزة داخل المستشفى لتقديم الخدمات الطبية بشكل كامل.

وشدد رئيس جامعة حلوان، على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية الضرورية، والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته، مشيرا إلى أنه تم تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ؛ لاستقبال أية حالات مرضية فى أى وقت، وتقديم العلاج اللازم لها.



الإسكندرية

وفى الإسكندرية أدى الآلاف، صلاة عيد الأضحى المبارك، فى ساحة مسجد أبو العباس المرسى فى منطقة الانفوشى، وسط المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

ورصدت الوفد أجواء صلاة العيد بساحة مسجد أبو العباس المرسى وسط الإسكندرية، أحد أشهر ساحات الصلاة بالمحافظة، حيث شهدت الساحة الآلاف المصلين من الكبار والشباب، واصطحب الأهالى الأطفال لإدخال البهجة على نفوسهم، وأدوا صلاة العيد فى أجواء روحانية وفرحة لجموع المصلين.

عقب الانتهاء من صلاة العيد توافد المواطنين بأطفالهم إلى المراجيح لادخال الفرحة والسرور وإسعاد أطفالهم وأقبل المواطنين والشباب والأطفال، على المتنزهات والألعاب الترفيهية للأطفال والملاهى والمراجيح المتعددة المنتشرة فى الشوارع العامة والميادين داخل وخارج المتنزهات والأندية ومراكز الشباب، وحرصت العائلات على التنزه لإدخال الفرحة والبهجة على الجميع خاصة الأطفال.

وتواجد الأطفال بالملابس الجديدة المميزة داخل المصلى؛ لأداء صلاة العيد وبعدها التنزه داخل الأماكن التى استعدت مبكرًا لاستقبال الأطفال من منتزهات وملاهى.

من جانب اخر احتشد آلاف المصلين بالإسكندرية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المدينة «الحديد والصلب» بطريق الإسكندرية/ مطروح فى دائرة حى العجمى غرب الإسكندرية، والذى يعد من أكبر مساجد الثغر.

وشهدت ساحة المسجد توافد مئات المصلين قبل صلاة الفجر استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك، وامتد تواجد المصلين إلى ساحته الخارجية بطريق «مطروح»، وامتدت الصفوف بطريق الإسكندرية مطروح لعدة كيلو مترات، وبشارع البيطاش الرئيسى فى مشهد يتكرر فى صلاة العيد كل عام، فيما جرى تخصيص أماكن خاصة للنساء خارج المسجد.

وحرص أهالى مناطق العجمى والدخيله والـ21 على الصلاة فى مصلى الحديد والصلب لاتساعها وتجهيزاتها الكبيرة التى تساعد على استيعاب آلاف المصلين، فضلا عن تخصيص أماكن للسيدات وتوزيع هدايا وحلوى للأطفال.

كما شهد المصلى أجواء احتفالية قبل الصلاة وبعدها،حيث وزعت إدارة المسجد الهدايا على الأطفال، وتم إطلاق البالونات من العقارات المواجه للمسجد وبالطريق عقب الصلاة فى مشهد احتفالى كبير يتكرر كل عام،وسط فرحة آلاف المصلين والمصليات والأطفال.

أدى آلاف المصلين شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة ميدان الساعة بمدينة دمياط، وألقى الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، خطبة العيد والتى استهلها بالتكبيرات والصلاة على رسول الله و الحمد لله على نعمة وجوده وكرمه، كما ذكر خلالها أن الأعياد أيام خير وبركة، حيث تتلاقى القلوب والوجوه، مستشهدًا بقول الله تعالى (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ )



وقد أعلنت محافظة دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة استعدادّا لعيد الأضحى المبارك، كما توافد الآلاف من المواطنين على الساحات التى قامت الأوقاف بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتجهيزها لأداء شعائر صلاة العيد وسط أجواء من الفرحة والسرور..

توافد جموع من المصلين على الساحات لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع المراكز والمدن وسط مظاهر من البهجة والسرور وسط استعدادات مكثفة نفذتها الأوقاف و الوحدات المحلية لتنظيم عملية دخول المصلين إلى الساحات و التيسير عليهم لأداء الصلاة.



الشرقية

أدى الملايين من أهالى محافظة الشرقية، صلاة عيد الأضحى المبارك فى 5793 مسجدا وساحة شعبية بـ «مراكز الشباب، وأفنية المدارس، وأراضى فضاء» تم تخصيصها من قبل مديرية الأوقاف على مستوى مدن وقرى المحافظة، لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتوافد المواطنون منذ الصباح الباكر على المساجد الكبرى المُخصصة لصلاة العيد عقب صلاة الفجر فى شكل كرنفال جميل؛ زينه المواطنون بتكبيرات العيد.

وأمّ المصلون الشيخ عمر محفوظ، إمام وخطيب مسجد الكويتية، فى صلاة عيد الأضحى المبارك، والتى أُقيمت فى الساحة الشعبية بمدينة بلبيس محافظة الشرقية، وضمت قرابة 50 ألف مُصل، وسط أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان، وفى طمأنينة ويسر فى هذا اليوم الفضيل، بحضور الشيخ عبدالحميد محمود، مدير إدارة أوقاف بلبيس، ووائل العايدى، نائب رئيس مجلس مدينة بلبيس.

وكان الشيخ سعيد عبدالدايم، مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجان الفتوى ووحدة لم الشمل والمصالحات بمحافظة الشرقية، خطيبًا لصلاة العيد فى المُصلى، والتى كانت بعنوان «الأُضحية والتضحية»، وأوصى المصلون بأهمية التضحية فى سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل، وإعلاء مكانة الوطن اقتداءً بالانبياء والصحابة.



فى المنيا

استقبلت ساحات وملاعب مراكز الشباب والأندية بمحافظة المنيا، مئات الآلاف من المصليين أكثر من نصف مليون مصلى أدوا شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك ب ٨٢ مركز شباب وساحة وناد وملعب بمحافظة المنيا، حيث توافد المصلين من كافة أفراد الأسرة على مراكز الشباب والساحات المعدة للصلاة، منذ فجر يوم العيد، وسط فرحة غامرة بين جميع المصلين لبدء فرحة العيد

كما استقبلت مراكز الشباب بكافة الإدارات المصلين، حيث تم ترشيح ٦٤ مركز شباب و ١٨ ملعب وناد، تم الموافقة عليهم من قبل وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف لأداء صلاة العيد، بكافة الإدارات التابعة لمديرية الشباب والرياضة بكافة المراكز الإدارية بالمحافظة تؤدى فيه صلاة العيد.

وأشار مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إلى أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها تتابع عملها باستمرار طوال أيام العيد لمتابعة كافة الاحتفالات ورصد كافة المشاركات والاحتفالات وحل كافة المشكلات إن وجدت.

وعقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، تم توزيع الهدايا ولعب الأطفال والعصائر والمياه على المصليين وفتح كافة مراكز الشباب أمام المترددين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مع المتابعة المستمرة للاحتفالات،وتوجه المترددين إلى حمامات السباحة والملاهى وحدائق الطفل، والأماكن الترفيهية والاستثمارية.



كفر الشيخ

احتفل المواطنون بمختلف مراكز محافظة كفر الشيخ بأول أيام عيد الأضحى حيث استهلوا احتفالاتهم بصلاة العيد فى الساحات التى خصصتها وزارة الأوقاف بكل مركز من مراكز المحافظة وخرج المواطنون إلى الحدائق العامة والمنتزهات والرحلات النيلية وقام ألاف المواطنين بعد صلاة العيد بذبح الأضاحى وتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين وسط فرحة من الجميع والأطفال الذين حرصوا على متابعة الأضاحى ثم توجهوا للاحتفال بالعيد.

وشهدت حدائق صنعاء بكفر الشيخ والأسرة والطفولة وأم القرى والصفا وميدان المحطة والميدان الابراهيمى والنادى الرياضى بدسوق وحديقة العائلات بفوه وقناطر ادفينا بمطوبس ومصيف بلطيم، إقبالا للزائرين فى الساعات الأولى لأول أيام العيد واكتظت شوارع المحافظة بالمواطنين الذين حرصوا على الخروج للحدائق رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وكان الإقبال كبيرا على المراسى النيلية والمراكب خاصة بمدن دسوق وفوة ومطوبس لوقوعهم على نهر النيل فرع رشيد وفى القرى اكتفى الاهالى بذبح الاضاحى وقضاء العيد بزيارة الأقارب والذهاب للقبور ومنهم من خرج وسط الحقول لقضاء يومهم وسط فرحة الجميع.