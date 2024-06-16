الدقهلية تفتتح حديقة الطفل بالمطرية بعد تطويرها

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية، بافتتاح حديقة الطفل بالمطرية بعد تطويرها لتكون متنفسا لمواطني واطفال المطرية خلال أيام العيد.

وقال مختار، إننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بتعاون وتنسيق متكامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية لتقديم خدمات متميزة لهم..

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة المطرية، أن الحديقة علي مساة 2700 متر مربع وتقع بشارع محمد فريد بالمدينة وقد تضمنت اعمال التطوير إنشاء منطقة العاب بالمجان للأطفال وذوي الهمم وتم تزويدها بالألعاب و الاستراحات لهم ولذويهم وتم تنجيلها بالنجيل الطبيعي، و فوتوا سيشن، كما تم تطوير الحديقة بمنطقة جذب ترفيهي" اريا كيدز و سأكيت" للأطفال و وانشاء مطعم و كافتيريا لخدمة رواد الحديقة، بالإضافة الي العديد من اللمسات الجمالية " نوافير مضيئة" بهدف تحسين الصورة البصرية لدي الجمهور الزائر للحديقة.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، فقد تم افتتاح الحديقة اليوم مع اول ايام العيد وقد لاقت استحسانا من ابناء مدينة المطرية باعتبارها اضافة حضارية جديدة بالمدينة ومتنفسا لابناء واهالي مركز ومدينة المطرية

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري والاهتمام به وتلبية كافة احتياجاته في القطاعات الخدمية المختلفة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.