«مصر» يتعاون مع «التنمية الحضرية» لتمويل مشروعات تطوير عواصم المحافظات

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية، قام محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع البروتوكول مع المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، يوم الثلاثاء الموافق 11/6/2024 بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والصندوق، ويهدف البروتوكول لمنح قروض تمويل عقارى لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق، ويأتى ذلك فى إطار حرص بنك مصر على المساهمة فى تحقيق أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالى وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الراغبين فى الحصول على تمويل عقارى للوحدات السكنية وفقا لأحكام قانون التمويل العقارى سواء الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزى أو خارج إطار المبادرة.

قال بنك مصر إن توقيع البروتوكول يأتى استكمالاً لدوره الرائد فى مجال التمويل العقارى حيث يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقارى سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملائه وتلبية رغباتهم فى توفير المسكن المناسب.

كما قام البنك مؤخراً بطرح منتج جديد ومتميز وهو منتج «الاجارة العقارية» المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الإسلامية «كنانة»، كما يأتى تعزيزا للنتائج المتميزة التى حققها بنك مصر فى مجال التمويل العقارى حيث تبوأ المركز الأول بين البنوك فى قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2023 بقيمة قروض تم منحها خلال العام ما يزيد على 4 مليارات جم، كما حقق البنك أعلى معدلات نمو فى المحفظة بلغت 30% بالمقارنة بعام 2022، وقد وصل إجمالى محفظة التمويل العقارى ما يقرب من 18.5 مليار جنيه مصرى لعدد عملاء يزيد على 135 ألف عميل من كافة فئات المواطنين وتعتبر محفظة التمويل العقارى فى بنك مصر من أكبر محافظ التمويل العقارى فى سوق التمويل العقارى «بنوك وشركات تمويل عقارى».

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية واستكمالا لمسيرة العمل البناءة والتى بدأت بالتعاون مع الصندوق لتمويل الوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد، وتأتى مشاركة البنك فى هذا البروتوكول تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى زيادة الرقعة العمرانية، بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق انتعاشة فى السوق العقارى المصرى، خاصة أن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

وأضاف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق يسعى لتحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة من خلال مشروعاته المختلفة والمنتشرة على مستوى مدن الجمهورية، والتى تستهدف التنمية العمرانية مكانيا إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كجزء من التنمية الشاملة التى تستهدفها الدولة لرفع مستوى جودة حياة المواطن المصرى. حيث يُقدم الصندوق مشروعات سكنية خدمية متكاملة لمختلف الفئات الاقتصادية وفى مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، تتيح توفير فرص العمل والسكن والخدمة وتساعد فى خلق بؤر تنموية جديدة تعمل على انتعاش السوق العقارى بصورة دائمة. وقد أتاح التحول الجديد فى مجالات عمل الصندوق إمكانية التعاون بشكل وثيق مع الهيئات والجهات التمويلية المختلفة، حيث جاء التعاون مع بنك مصر لفتح فرص تمويلية جديدة للمواطن المصرى، تساعده فى الحصول على وحدات تلبى احتياجاته المختلفة.