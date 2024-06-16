«جوجرين للاستثمار الزراعى» تعتزم بدء التداول على أسهمها بالبورصة نهاية يوليو المقبل

10% إلى 15% حصة الطرح

تعتزم شركة «جوجرين للاستثمار الزراعى والتنمية» طرح حصة ما بين 10% إلى 15% بالبورصة.

قامت الشركة مؤخرا بتقديم عرض شامل أمام لجنة القيد بالبورصة حول الشركة وخططها المستقبلية وبنود قوائمها المالية، وذلك تمهيداً لقيدها وطرحها بالسوق الرئيسى.

علمت «الوفد» أن لجنة القيد بالبورصة قد أبدت بعض ملاحظات طفيفة تتعلق بطريقة العرض، وبعض البنود الخاصة بالميزانية، وتعهدت الشركة بالعمل على تصحيحها.

كما علمت «الوفد» أن الشركة تعتزم بدء التداول على أسهمها بشاشات البورصة بنهاية شهر يوليو القادم 2024.

كشفت مصادر خاصة لـ«الوفد» أن الطرح عبارة عن قيام بعض المساهمين ببيع جزء من حصصهم، بالإضافة إلى زيادة رأسمال مال الشركة، ويبلغ رأسمالها 140 مليون جنيه.

تسعى الشركة من خلال القيد والطرح بالبورصة إلى تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، والتوسع فى المجال الزراعى، بالإضافة إلى أن حرص الشركة على الطرح لكون البورصة منصة مهمة للتمويل منخفض التكاليف، ومنصة متميزة تسهم فى استقطاب المستثمرين وإضافة شرائح متنوعة سواء مؤسسات مالية، أو أصحاب ملاءة مالية كبيرة.

كما تسعى الشركة فى المستقبل إلى غزو الأسواق العربية والعالمية.. تمتلك الشركة مساحة كبيرة من الأراضى والمشروعات، يبلغ مشروع الشركة 2024 فدانا تقع فى منطقة المغرة فى على حدود مدينة العلمين الجديدة مباشرة.

تسعى البورصة برئاسة أحمد الشيخ على جذب المزيد من الشركات وقيدها بالبورصة لتعزيز عمق سوق المال.