«المصرية للتمويل الإسلامى» تنظم مؤتمرها الدولى حول المعاملات الإسلامية غير المصرفية

7 مؤسسات مالية مشاركة

تنظم الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى برئاسة الدكتور محمد البلتاجى نهاية يوليو القادم 2024، المؤتمر الدولى وذلك بحضور عدد من المؤسسات المالية العالمية والمحلية المهتمة بالمعاملات الإسلامية غير المصرفية.

قال «د. البلتاجى» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن المؤتمر سيعقد لمدة يومين ويضم المؤتمر نحو 7 مؤسسات محلية وأجنبية.

وأضاف أن المعاملات الإسلامية غير المصرفية تعد سوقا ذات أهمية خاصة، تحرص العديد من الجهات المالية على التركيز عليها، باعتبارها من المعاملات المهمة التى تعزز عملية تنوع التمويل.

كانت الجمعية قد أصدرت مؤخرا تقريرها الدورى ربع السنوى عن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية فى السوق المصرفى المصرى فى نهاية مارس 2024 م مقارنة بنهاية مارس عام 2023.

بلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصرى نحو 800 مليار جنيه فى مارس 2024 بمعدل نمو 28.8% عن مارس عام 2023، وبلغ حجم العمل المصرفى الإسلامى بمصر فى نهاية مارس 2024، حوالى 701 مليار جنيه تشكل حوالى 5% من حجم السوق المصرفى المصرى بزيادة قدرها 157 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 28.8% عن مارس 2023.

كما رصد التقرير عدد البنوك والفروع الإسلامية بالسوق المصرى، حيث يضم السوق المصرفية المصرية عدد 14 بنكا لديها رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزى المصرى لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى 3 بنوك إسلامية بالكامل وهى بنك فيصل الإسلامى المصرى وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر، إضافة إلى عدد 11 بنكا لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية.