منة شلبي تذبح من أجل نور الشريف .. آخر الرجال المحترمين زارها في المنام

في لافتة إنسانية، حرصت الفنان منة شلبي على شراء أضحية باسم الفنان الكبير الراحل نور الشريف، وذلك حسبما أعلنت ابنته سارة على حسابها بمنصة "فيسبوك".

كتبت سارة نور الشريف عبر منشور على صفحتها، قائلة:" الحلوة منة شلبي، كلمتني من فترة صغيرة وقالت لي إنها حلمت ببابي حبيبي الله يرحمه، وقالت لي إنها بإذن الله هتروح الحج وتتصدق لبابي هناك ".

وأضافت ابنة نور الشريف، قائلة:" الحلوة من جوة قبل بره وفت اللي قالت عليه، ومن يومين لقيتها بعتالي الصورة صك أضحية لبابي، وكانت مفاجأة جميلة منها".

وتابعت:" وفي نفس الليلة روحت لبيت بابي القديم في السيدة زينب وقولت له على اللي عملتيه يا منة، حبيبتي مش عارفة أقولك ايه لأنه مفيش كلام يوصف إحساسي باللي عملتيه يا منة، ربنا يكرمك ويسعدك دايمًا ويطمن قلبك يا طيبة يا حلوة، بحبك جدًا".



من جانبها، ردت منة شلبي على منشور سارة نور الشريف، قائلة: "سوسي صديقة الطفولة وحبيبة القلب وبنت الغاليين، اتأثرت أوي ده كتير والله مفيش بينا كده أبدا ألف رحمة ونور على أنكل حبيبي".

أجدد أعمال منة شلبي

كانت انتهت الفنانة منة شلبي، أخيرًا من تصوير فيلم "الهوى سلطان"، ويشاركها البطولة كل من: "أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، سماح أنور، وجيهان الشماشرجي، العمل تأليف وإخراج هبة يسري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حيث تجسد منة دور موظفة بمصلحة حكومية لديها عقدة من الرجال بسبب زواج والدها وهى صغيرة من امرأة أخرى بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة، لكنها تقع في حب الفنان أحمد داش.

كما انتهت منة شلبي، من تصوير فيلم "فرقة الموت"، بطولة أحمد عز، تأليف صلاح الچهيني، وإخراج أحمد علاء، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم الفنان آسر ياسين، سماح أنور، فريدة سيف النصر، عصام عمر، چيهان الشماشرجي، وآخرون.

كانت تعاقدت الفنانة منة شلبي على بطولة مسلسل جديد بعد غيابها عن المشاركة في موسم رمضان الماضي 2024.

وتواصل الفنانة منة شلبي في الفترة الحالية، التحضير لمسلسلها الجديد "لحم ودم"، إخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في 8 حلقات، ومن المفترض أن يُعرض على منصة شاهد، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة.