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الأحد 16/يونيو/2024 - 06:03 م 6/16/2024 6:03:12 PM

رغم‭ ‬مرور‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬على‭ ‬اكتشاف‭ ‬هواية‭ ‬‮«‬التصوير‭ ‬الذاتي‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تُسمى‭ ‬بـ«السيلفي‮»‬،‭ ‬وانتشارها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬2012،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬أصبحت‭ ‬ظاهرة‭ ‬احترافية،‭ ‬أو‭ ‬‮«‬هوسًا‮»‬‭ ‬اجتاح‭ ‬منصَّات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬هذه‭ ‬الأيام،‭ ‬مع‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭.‬

على‭ ‬مدار‭ ‬أسابيع،‭ ‬لاحظنا‭ ‬انتشارًا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬لعدوى‭ ‬‮«‬التوثيق‭ ‬الروحاني‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أوصلَ‭ ‬‮«‬جنون‭ ‬عُشَّاقه‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬التقاط‭ ‬صور ‭ ‬‮«‬السيلفي‮» ‬‭ ‬لرصد‭ ‬أدق‭ ‬التفاصيل،‭ ‬ونشر‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬قصيرة‭ ‬على‭ ‬مِنَصَّات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬فيما‭ ‬لجأ‭ ‬آخرون‭ ‬إلى‭ ‬البثِّ‭ ‬الحيّ‭!‬

منذ‭ ‬بدء‭ ‬توافد‭ ‬الحجيج‭ ‬على‭ ‬الديار‭ ‬المقدسة‭.. ‬وحتى‭ ‬العودة،‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬التوثيق‭ ‬الروحاني‮»‬‭ ‬هَوَسًا‭ ‬يجتاح‭ ‬‮«‬السوشيال‭ ‬ميديا‮»‬،‭ ‬لنشاهد‭ ‬صورًا‭ ‬مُوغِلة‭ ‬في‭ ‬الغرابة‭ ‬والدهشة،‭ ‬ومشاهد‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬درجات‭ ‬الروحانيات‭ ‬وقداسة‭ ‬الشعائر‭!‬

لكن‭ ‬الهَوَسَ‭ ‬بتلك‭ ‬الظاهرة‭ ‬ـ‭ ‬غير‭ ‬المستحبة‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬ـ‭ ‬نتصور‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأوقات‭ ‬تُجافي‭ ‬روحانية‭ ‬المشاعر،‭ ‬وإلغاء‭ ‬الخصوصية‭.. ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬احترام‭ ‬قُدسية‭ ‬وجلال‭ ‬وهَيْبَة‭ ‬المناسبة،‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬سَكينة‭ ‬وخشوعًا‭!‬

في‭ ‬الماضي،‭ ‬كانت‭ ‬أكف‭ ‬الحجيج‭ ‬تُرفع‭ ‬بالدعاء‭ ‬إلى‭ ‬الله،‭ ‬فصارت‭ ‬الآن‭ ‬ترفع‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬لالتقاط‭ ‬‮«‬السيلفي‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬القيام‭ ‬ببثٍّ‭ ‬حيٍّ‭ ‬ومباشر‭ ‬لمقاطع‭ ‬فيديو،‭ ‬مما‭ ‬جعلهم‭ ‬يفقدون‭ ‬لذَّة‭ ‬الخشوع،‭ ‬واستبدالها‭ ‬بمتعة‭ ‬التصوير‭!‬

ذلك‭ ‬‮«‬التوثيق‭ ‬الروحاني‮»‬،‭ ‬قد‭ ‬يجعله‭ ‬ظاهرة‭ ‬ـ‭ ‬لا‭ ‬سمح‭ ‬الله‭ ‬ـ‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬زحام‭ ‬دائرة‭ ‬الرياء،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬جرح‭ ‬مشاعر‭ ‬آخرين‭ ‬فقدوا‭ ‬شرط‭ ‬الاستطاعة،‭ ‬ولا‭ ‬يستطيعون‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المشاعر‭ ‬المقدسة،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬‮«‬جهاد‭ ‬الأغنياء‮»‬‭!‬

ربما‭ ‬يقول‭ ‬البعض‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التوثيق‭ ‬الروحاني‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬شرًّا‭ ‬كله،‭ ‬باعتباره‭ ‬عفَوِيًّا‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬الأعم،‭ ‬وأقرب‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬إلى‭ ‬البساطة‭ ‬وعدم‭ ‬التكلُّف،‭ ‬لكننا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬نتابعه‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬يمكن‭ ‬اعتباره‭ ‬‮«‬توثيقًا‭ ‬مستفزًا‮»‬‭!‬

في‭ ‬موسم‭ ‬الحج،‭ ‬رصدنا‭ ‬مشاهدَ‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬الجلال‭ ‬والوقار،‭ ‬وتلاشت‭ ‬فيها‭ ‬القُدْسِيَّة‭ ‬والهَيْبَة،‭ ‬كما‭ ‬اختفت‭ ‬منها‭ ‬السَّكينة‭ ‬والخشوع،‭ ‬لنرى‭ ‬أفعالًا‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬السياق،‭ ‬لتحقيق‭ ‬‮«‬انتصارات‮»‬‭ ‬صغيرة‭ ‬بكاميرات‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة،‭ ‬فيما‭ ‬يمكن‭ ‬تسميته‭ ‬بـ‮«‬غزوات‭ ‬التوثيق‮»‬‭!‬

نتصور‭ ‬أن‭ ‬حُمى‭ ‬‮«‬التوثيق‭ ‬الروحاني‮»‬‭ ‬بطابعها‭ ‬النرجسي،‭ ‬ألقت‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬ركن‭ ‬الإسلام‭ ‬الأعظم،‭ ‬الذي‭ ‬باتت‭ ‬شعائره‭ ‬ساحة‭ ‬يتبارى‭ ‬فيها‭ ‬المسلمون،‭ ‬بصورهم‭ ‬وتعليقاتهم،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬أحيانًا‭ ‬من‭ ‬التفاخر‭ ‬أو‭ ‬التباهي‭ ‬عند‭ ‬البعض،‭ ‬ليعبر‭ ‬هؤلاء‭ ‬عن‭ ‬مرض‭ ‬مزمن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إيقاف‭ ‬تفشِّيه‭!‬

ربما‭ ‬تغيَّر‭ ‬مفهوم‭ ‬القداسة‭ ‬لدى‭ ‬الكثيرين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬‮«‬الديجيتال‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نعيشه،‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬ثقافة‭ ‬‮«‬التوثيق‭ ‬الروحاني‮»‬‭ ‬باتت‭ ‬الفيديوهات‭ ‬والصور‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التقاطها‭ ‬في‭ ‬الحرمَيْن‭ ‬المكي‭ ‬والمدني‭ ‬وما‭ ‬حولهما،‭ ‬رمزًا‭ ‬شخصيًا،‭ ‬ليتحول‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مقدَّس‭ ‬إلى‭ ‬تنوع‭ ‬مختلف،‭ ‬بحسب‭ ‬الأشخاص‭ ‬والألوان‭ ‬والزوايا‭ ‬والنَّكهات‭!‬

أخيرًا‭.. ‬نعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬‮«‬تطعيم‮»‬‭ ‬الحجاج‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬حمى‭ ‬التوثيق‭ ‬الروحاني‮»‬‭ ‬لمنع‭ ‬انتشار‭ ‬‮«‬العدوى‮»‬‭ ‬المصاحبة‭ ‬لتلك‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاطئة،‭ ‬التي‭ ‬يعتقد‭ ‬‮«‬المصابون‮»‬‭ ‬بها‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬مهرجانات‭ ‬سياحية‭ ‬أو‭ ‬أجواء‭ ‬كرنفالية،‭ ‬أكثر‭ ‬منها‭ ‬تعبدية‭!‬

فصل‭ ‬الخطاب‭:‬

حكمة‭: ‬‮«‬التديُّن‭ ‬المغشوش‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أنكى‭ ‬بالأمم‭ ‬من‭ ‬الإلحاد‭ ‬الصارخ‮»‬‭!‬

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