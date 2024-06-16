أحلام تختتم حفلات عيد الأضحى في الكويت

تلتقي الفنانة أحلام جمهورها في الليلة الختامية لحفلات عيد الأضحى في الكويت، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الكويتي، الذي يضم مجموعة مميزة من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل أحلام الختامي في الكويت 2024

يقام حفل أحلام في 19 يونيو القادم، على مسرح الكويت أرينا وتبقى عدد قليل من التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص به.

تأتي فنانة العرب في ليالي مهرجان ليلة عمر كمفاجأة فعاليات 2024، والتي تضم عددا كبيرا من نجوم الأغنية العربية والخليجية، وهو حفل العودة بعد غياب 7 سنوات عن تواجد حفلاتها في الكويت

أحدث أغاني أحلام 2024

كانت قد طرحت أحلام حديثًا أغنية “أيام الصفا”، والتي حققت أكثر من ربع مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “ يا حبيبي أين أيام الصفاء يوم كنا كل صبح و مساء في تلاق و عناق و هناء إن رأيت البدر في كبد السماء أو رأيت الطير يشدو بالغناء يا حبيبي أين أيام خوال؟ يوم كنا بين سمار الليالي ننهل الحب و نفنى في الجمال و على النيل مواعيد الوصال لم يدم لي غير ذكرى في خيالي يا حبيبي هذه الدنيا لنا فاملأ الكون بهاء و سنا إنما سلواي ذكرى حبنا أين يا ليلاي مني عشنا؟ لم يدم في العش إلا طيفنا”.

بجانب أغنية السيدة الأولى التيحققت اكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "احب الحب على اصوله .. واعيش الصدق واقوله وانا بكامل قوى قلبي .. وعن احساسي مسؤولة ولاحظ يوم لاحظتك … حبيتك ونصبتك ملك والشوق مملكتك .. وانا السيدة الاولى انا السيدة الاولى اذا شفتك انا انسى .. وش الي كنت ابي انسى ادور للهوى مرسى .. وياخذ همي قيلوله تغيب و يرتبك نبضي .. ولا اقعد علي بعضي وعذرا يعني في لفظي .. تراني السيدة الأولى تراني السيدة الأولى