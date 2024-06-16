وكيل صحة الشرقية يتابع خطة التأمين الطبي بالحسينية ويجازي مفتشي ومشرفي التغذية

في أول أيام عيد الأضحى المبارك..

قام السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى الحسينية المركزي، والمركز الطبي بالحسينية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهما، وخطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، خاصة أيام العطلات الرسمية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال زيارته الأولى الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحسينية المركزي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن نشر جداول النوبتجيات بكافة الأقسام، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، متابعاً تقديم الخدمة الطبية للمرضى بقسم الإستقبال، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية خاصة الأشعة المقطعية، مقدماً التهنئة لجميع العاملين والمرضى وذويهم الموجودين بالمستشفى.

كما زار وكيل الوزارة العناية المركزة للأمراض الباطنية، والعناية المركزة لأمراض القلب، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، ومناظرة الملفات الطبية لهم، وتم التأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضى بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد الأقسام الداخلية، وتم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للأطفال، وحالات الباطنة والجراحة العامة، مؤكداً على هيئة التمريض بأهمية صرف العلاج اللازم للمرضى في المواعيد المحددة لها، وفقاً لتعليمات الطبيب، كما تفقد قسم الحضانات، وتم التأكد من انتظام فحص الأطفال المبتسرين ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

خصم ثلاثة أيام

كما قرر الدكتور هشام مسعود مجازاة رئيس مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالحسينية، ومفتش الأغذية بالإدارة الصحية المشرف على تغذية المستشفى، ومشرفي التغذية بالمستشفى، بخصم ثلاثة أيام من الراتب، لسماحهم باستلام الوجبات الغذائية من المتعهد بعد نقلها في سيارة نصف نقل مكشوفة، مع تكليف مدير الإدارة الصحية بالحسينية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول وجبات غذائية آمنة للمرضى والعاملين بالمستشفى.

كما تابع مسعود، الأعمال الإنشائية الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى جديد بالمستشفى، بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار ونصف، تنفيذاً لقرار معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والذي يأتي في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.

وبعد زيارة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لمستشفى الحسينية المركزي، منذ عدة أشهر، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، والتأكيد على الدور الحيوي لها لخدمة أهالي شمال الشرقية، والتي تخدم أكثر من ٤٠٨ ألف نسمة بنطاق بمركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر، وجه الوزير بالبدء فى مرحلة تطوير مستشفى الحسينية.

وتكليف الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، بإنشاء مبني جديد، وإسناد هذه الأعمال الإنشائية لإحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع، لإضافة خدمات طبية جديدة، تضاف لباقي الخدمات المتقدمة التي شهدتها المستشفى خلال الفترة السابقة، والتي تعمل بطاقة استيعابية ١٤٨ سرير منهم ١٥ سرير رعاية مركزة، و١٩ حضانة، هذا بجانب بنك الدم التجميعي، وقسم الكلي الصناعي، والمزود بعدد ٧٤ ماكينة، ويخدم ٢٤٢ مريض كلي، بجانب تزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير قسم عناية للقلب والعامة، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون جنيه، مع تفعيل خدمات مبادرة التشخيص الطبي عن بعد، وسيتم عمل التوسعات اللازمة، بعد إزالة المباني القديمة، وربط المباني الجديدة ببعضها، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمركز ومدينة الحسينية والمراكز المحيطة بها.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال زيارته الثانية المركز الطبي بالحسينية، اطمأن خلالها من انتظام سير العمل بالعيادات الخارجية التابعة للمستشفى والموجودة بالمركز، كما قام بمراجعة مؤشرات الأداء بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال، مطمئناً على كفاءة عمل سلسلة التبريد وحفظ الطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، وانتظام صرف الألبان المدعمة للأطفال بالمركز الطبي، وانتظام فحص المواطنين بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.