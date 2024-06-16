لغيابهم عن العمل.. إحالة مدير الإدارة الصحية بالطود ووحدة حاجر المريس للتحقيق

أحال السيد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، العاملين في مكتب صحة ارمنت ووحدة حاجر المريس والوحدة الصحية ومدير ادارة الطود، للتحقيق لغيابهم في أول ايام عيد الأضحي المبارك.

جاء ذلك خلال مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحه بالاقصر السيد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق لتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية.

كما توجه لزيارة ميدانية لوحدة حاجر المريس الصحية بإدارة الطود وكذلك مكتب صحة ارمنت حيث تم إحالة طبيب و كاتب صحة وعدد تمريض العاملين بالوحدة الصحية ومدير ادارة الطود الصحية وطبيبه و فني احصاء وعاملة بمكتب صحة أرمنت، للتحقيق وذلك بسبب تغيبهم وعدم تواجدهم بأماكن عملهم أثناء أجازه عيد الاضحي المبارك.



