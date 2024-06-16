الداخلية: الإفراج عن ٤١٩٩ من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن ٤١٩٩ من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة الداخلية بأن الإفراج عن ٤١٩٩ من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية جاء تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٤ ممن تنطبق عليهم شروط العفو وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك استكمالا لقرارات العفو الرئاسي بالإفراج عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تصدر بين الحين والآخر، والتي يأتي كثير منها في الأعياد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، تطبيقا لاختصاصاته الدستورية وفي إطار القانون المنظم لذلك.