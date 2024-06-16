انتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بموانئ البحر الأحمر دك

تابع اللواء محمد عبد الرحيم ح مجلس ادارة الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر العمل بالمواني خلال إجازةعيد الاضحى المبارك وشدد علي انتظام العمل بالموانى و تشديد الاجراءات الامنية بموانى الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين و علي متابعة اجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا علي الركاب.



واعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة و391 شاحنة بضائع و 165 سيارة ، وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع عامةومتنوعة و191 شاحنةبضائع و 160 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 3000 طنطن بضائع عامةومتنوعة و 200 شاحنةبضائع و 5 سيارات

حيث استقبل ميناء سفاجاالبحري بالامس العبارة الرياض .، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3700 طن بضائع عامةومتنوعة و 388 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الاربع ايلة ، بريدج ، كوين نفرتيتي واور ،

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2925 راكبا بموانيها .