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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

انتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بموانئ البحر الأحمر دك

موانى البحر الأحمر
موانى البحر الأحمر

تابع اللواء  محمد عبد الرحيم  ح مجلس ادارة  الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر  العمل بالمواني خلال إجازةعيد الاضحى المبارك   وشدد علي انتظام  العمل بالموانى و تشديد الاجراءات الامنية بموانى الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين و علي متابعة اجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا علي الركاب.


واعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة  و391 شاحنة  بضائع و 165 سيارة ، وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع  عامةومتنوعة و191 شاحنةبضائع  و 160 سيارة  بينما  شملت حركة الصادرات 3000 طنطن بضائع عامةومتنوعة و 200 شاحنةبضائع  و 5 سيارات 
حيث استقبل ميناء سفاجاالبحري  بالامس العبارة الرياض .، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3700 طن بضائع  عامةومتنوعة و 388 شاحنة  بضائع من خلال  رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الاربع  ايلة ، بريدج ، كوين نفرتيتي واور  ، 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2925 راكبا بموانيها .

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