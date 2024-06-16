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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مصلحة السجون الروسية: تصفية محتجزي الرهائن في مركز الاحتجاز

مصلحة السجون الفيدرالية
مصلحة السجون الفيدرالية الروسية

قالت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، إنه تم تصفية محتجزي الرهائن في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف.

 

وقالت: "خلال العملية الخاصة لتحرير الرهائن في مركز الاحتجاز التابع لدائرة السجون الفيدرالية الروسية في روستوف، تم القضاء على المجرمين، وتم إطلاق سراح الموظفين الذين كانوا محتجزين كرهائن ولم يصابوا بأذى".

وأعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن متهمين محتجزين في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، احتجزوا اثنين من الموظفين كرهائن.

 

وقالت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية في قناتها على "تليغرام": "المديرية الرئيسية لمصلحة السجون الفيدرالية في مقاطعة روستوف تفيد بأن المتهمين الموقوفين في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، احتجزوا اثنين من الموظفين كرهائن".

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "مسلحون بفؤوس مدببة وهراوات مطاطية وليس لديهم أسلحة نارية".

وأضاف: "تم احتجاز ضابط العمليات وآمر السجن المشرف كرهائن"، وأشار إلى أن "إن المتهمين يطالبون بالنقل وإتاحة الفرصة لهم لمغادرة مركز الاحتجاز الاحتياطي" وأن المفاوضات معهم مستمرة.

 

وأوضح أن ثلاثة من محتجزي الرهائن هم من إنغوشيا والشيشان. ويقضوا عقوبات بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي في قراتشاي-شركيسيا. حُكم علىهم بالسجن لمدة 18 عامًا ونصف العام.

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