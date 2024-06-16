محافظ الدقهلية يزور الأيتام وكبار السن في أول أيام عيد الأضحى

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، اليوم الأحد عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك بزيارة الأيتام، وكبار السن من داخل بيت الفضل بقولونجيل بالمنصوره لرعاية الأيتام وكبار السن.

وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك، وحرص على توزيع الحلوي والشوكولاته والعيدية عليهم، مؤكداً أنهم جميعاً أبنائه وأنه لم ولن يتواني لحظه في تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم، كما قام بزيارة المرضي بمستشفي أجا المركزي وقدم لهم التهنئة أيضاً بالعيد متمنياً لهم الشفاء العاجل .

وتوجه المحافظ، إلى مجزر طنامل بمركز ومدينة أجا وشهد ذبح الأضاحي بالمجزر وعددهم 50 رأس ماشيه مقدمه من جمعية الاورمان بالدقهلية، مشيراً إلى أن عدد رؤس الماشية الذين سيتم ذبحهم وتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة 230 رأس ماشيه ووجه لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيعهم علي الأسر المستحقه .

وأكد المحافظ، أن فرحة الإحتفال بعيد الاضحي المبارك لم ولن تكتمل بدون زيارة الأيتام وكبار السن والمرضي ومشاركتهم فرحة عيدنا المبارك لأن العيد لا يكتمل إلا بإدخال السرور والفرح علي قلوبهم .

ودعا الجميع بزيارة دور الرعاية ومشاركة الأيتام وكبار السن والمرضى فرحة العيد قائلا " أجبروا خاطرهم " لأن ديننا الحنيف ونبينا الكريم "صلي الله عليه وسلم " أوصنا بذلك..

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف مكين وزارة الصحه بالدقهلية، والدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وبعض أعضاء مجلس النواب، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، واللواء صبري عبده رئيس مركز ومدينة أجا ، وعبدالخالق سلامه مدير عام فرع جمعية الأورمان بالدقهلية.