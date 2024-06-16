الأحد 16 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قائد قوات الدعم السريع يحذر من خطاب الكراهية ويوجه الاتهامات لجيش السودان

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو

طالب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الأحد، بفتح جميع المعابر لإيصال المساعدات للشعب السوداني، مشيرا إلى أن قواته تقاتل من أجل قضية وطنية عادلة.

 

وقال قائد قوات الدعم السريع: "قمنا بكل ما بوسعنا للتوصل لحل سياسي لكن الجيش السوداني هو من انسحب من المفاوضات".

 

وأضاف: "ندين كل الجرائم الوحشية على المواطنين العزّل. ما حصل في ولاية الجزيرة معركة عسكرية مع الجيش".

 

وتابع دقلو: "علينا الانتباه لخطاب الكراهية والعنصرية وسنعمل علي الحفاظ علي وحدة السودان".

 

والجمعة، أعلن الجيش السوداني أنه قتل علي يعقوب جبريل قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع خلال معركة في الفاشر.

 

ونقلت مصادر "سكاي نيوز عربية" عن حاكم إقليم دارفور أركو مناوي، الجمعة، إعلانه مقتل قائد متحركات الدعم السريع بالفاشر علي يعقوب جبريل.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن جبريل كان خاضعا لعقوبات أميركية.

 

وجاء في بيان للجيش السوداني، أنه أحبط هجوما للدعم السريع على مدينة الفاشر، مشيرا إلى أن الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في الأفراد.

 

وقال البيان أن الدعم السريع شنت صباح اليوم هجوما على الفاشر، وأن القوات المسلحة والقوة المشتركة أحبطت "الهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة تمثلت في مئات القتلى والجرحى من ضمنهم قائدهم المجرم علي يعقوب الذي لقي مصرعه في محاولة الهجوم الفاشلة".

 

وأضاف البيان أن الجيش دمر صادر عشرات العربات القتالية من قوات الدعم السريع.

 

 

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