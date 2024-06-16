لحظات الوداع الأخير لأقدم كهنة الغربية القمص حنا بسطوروس

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شهدت مطرانية الأرثوذكس في طنطا، اليوم الأحد، القداس الإلهي لوداع القمص حنا بسطوروس ملاك، أحد أقدم كهنة الكنائس باقطاع ومن أبرز الأسماء المرتبطة بخدمة الأقباط على مدار سنوات طويلة.



استهل القداس وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتعلقة بصلوات الوداع للأباء الكهنة والرموز الكنسية، ذلك بحضور الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية وعدد شيوخ منطقة الغربية.



رحل القمص حنا بسطوروس ملاك، عن عالمنا الجمعة الماضية، عن عمر ناهز الـ97 عامًا، قضى خلالهم 67 عام في الخدمة الكهنوتية، رعاية الأقباط وكنيسة السيدة العذراء مريم بالصاغة في طنطا كما شغل منصب وكيل مطرانية طنطا وتوابعها.



عرف راعي ومدبر كنيسة السيدة العذراء مريم من أقدم القساوسة وشيخ كهنة الإيبارشية بل كهنة كنائس محافظة الغربية بكاملها، وكان لرحيله صدى واسع المدى وانتشر بين الأقطار المسيحية وحزن له الكثير من أبناء الكنائس بالأجيال التي عاصرته لعقود عدة.



وكانت مطرانية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكسي، قد أعلنت في بيانها الرسمي عن خبر رحيل شيخ كهنة الغربية، وقدم المطران الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وكهنة وشمامسة وخدام وخادمات وآباء كنيسة العذراء.



وذكر البيان تنظيمات صلوات الوداع لشيخ الكهنة حيث أقيم القداس الإلهي الأول صباح أمس السبت، بكنيسة السيدة العذراء عقبها نظرة الوداع الأخير، ثم أقيمت صلوات تجنيز عصرًا بكاتدرائية مارجرجس وشهيدا طنطا، وفي المساء استضافت قاعات الأنبا يوأنس والبابا شنودة بالكاتدرائية العزاء.