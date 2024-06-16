رحيل ثانى سيدة من قنا أثناء أداء مناسك الحج

رحلت ثاني سيدة من قرية كلاحين أبنود بمركز قفط بقنا، جنوب محافظة قنا، أثناء تأدية مناسك الحج على جبل عرفات.

وخيم الحزن بين أهالي القرية بعد وفاة سيدة تدعى نجاح إبراهيم أحمد خليل، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة على جبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج.

وأشار أحد أقاربها، إلى أنها دائما ما كانت تتمنى الحج وأن تختم حياتها في مكة، كما سيتم دفنها بالأراضي المقدسة وتستقبل أسرتها العزاء بالقرية

يذكر أنه توفيت سيدة من مدينة العمال ببندر قنا، أثناء أداء مناسك الحج ووقوفها علي جبل عرفات، وخيم الحزن علي أهالي مدنية العمال وأسرتها بعد وفاة رجاء صالح عطية، تقيم في منطقة مدينة العمال بقنا، ولفظت أنفاسها الأخيرة على جبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج.

وكشف أحد أفراد أسرتها، إنها كانت تتمنى وفاتها أثناء فريضة الحج وتتمتع بحسن الخلق، وسيجرى تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير في مقابر البقيع بالسعودية.