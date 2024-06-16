جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد عيد الأضحى

حرصًا على تقديم خدمة متميزة للطلاب، تنشر بوابة الوفد الإلكترونية جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد الأساسية بعد عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي تغيير في جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق 10 يونيو بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 بالشعبتين العلمية والأدبية، يوم الأربعاء، الموافق 12 يونيو 2024 امتحانات الاقتصاد والإحصاء.

ويستأنف طلاب الثانوية العامة 2024 الامتحانات في المواد المضافة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة

وذكر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف إلى إزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

ونوه وزير التربية والتعليم بحرص الوزارة على وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة.

وشدد وزير التربية والتعليم على مراعاة قواعد الصياغة الفنية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 على أن تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية.

وشدد وزير التربية والتعليم على مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تسلم الطالب كتيبات المفاهيم في بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 كل مادة ثم تسليمها للملاحظ في نهاية الامتحان.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بعد العيد